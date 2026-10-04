🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Internautas apontam ‘sinal secreto’ de padre Marcelo Rossi em mensagem sobre as eleições

Em publicação já excluída a caminho da votação, religioso fez um 'L' com a mão

Por Lucas Almeida 4 out 2026, 15h02 | Atualizado em 4 out 2026, 15h08
Um homem branco de cabelo curto e grisalho, vestindo batina preta e colarinho clerical, gesticula em duas poses. Na esquerda, ele sorri e aponta para baixo com a mão direita. Na direita, ele faz um gesto com as duas mãos, como se estivesse segurando algo. Ao fundo, uma rua com carros e prédios, e uma parede coberta por hera
Padre Marcelo Rossi (@padremarcelorossi/Instagram)
Continua após publicidade
Internautas apontam ‘sinal secreto’ de padre Marcelo Rossi em mensagem sobre as eleições Priorize VEJA no Google

O padre Marcelo Rossi compartilhou imagens do trajeto até sua seção eleitoral neste domingo, 4. Em vídeo publicado no Instagram, ele disse: “Exercendo minha cidadania, mas nem minha mãe sabe em quem vou votar”. Enquanto falava, fazia um “L” com a mão, gesto associado à campanha de Lula (PT). A publicação foi excluída posteriormente.

Nos comentários, seguidores notaram que a publicação reunia treze arquivos, número do PT. As imagens mostravam o padre cumprimentando mesários, posando com eleitores e com um policial militar. “A situação atual exige posição. Espero que no segundo turno o padre Marcelo seja ainda mais explícito”, escreveu um internauta.

A sinalização ocorre após o atrito recente entre Flávio Bolsonaro (PL) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), motivado por boatos de que o senador estaria envolvido em uma campanha para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Neste domingo, a CNBB divulgou uma mensagem em que afirma: “Confiamos nossa pátria à proteção de Nossa Senhora Aparecida”.

Votação vai até as 17h

As seções eleitorais ficam abertas até as 17h (horário de Brasília) deste domingo. Quem estiver na fila no horário de encerramento terá o direito de votar garantido. O primeiro voto é para deputado federal, com número de quatro dígitos. Em seguida, o eleitor escolhe deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

Siga
Continua após a publicidade

Depois vêm os votos para o Senado. Como há duas vagas em disputa, o eleitor registra dois votos para o cargo, cada um com três dígitos. Por fim, vota para governador e presidente da República, nessa ordem, ambos com números de dois dígitos. A votação termina com a confirmação do voto para presidente.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Igreja Católica
Padre Marcelo Rossi
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).