Internautas apontam ‘sinal secreto’ de padre Marcelo Rossi em mensagem sobre as eleições

O padre Marcelo Rossi compartilhou imagens do trajeto até sua seção eleitoral neste domingo, 4. Em vídeo publicado no Instagram, ele disse: “Exercendo minha cidadania, mas nem minha mãe sabe em quem vou votar”. Enquanto falava, fazia um “L” com a mão, gesto associado à campanha de Lula (PT). A publicação foi excluída posteriormente.

Nos comentários, seguidores notaram que a publicação reunia treze arquivos, número do PT. As imagens mostravam o padre cumprimentando mesários, posando com eleitores e com um policial militar. “A situação atual exige posição. Espero que no segundo turno o padre Marcelo seja ainda mais explícito”, escreveu um internauta.

A sinalização ocorre após o atrito recente entre Flávio Bolsonaro (PL) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), motivado por boatos de que o senador estaria envolvido em uma campanha para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Neste domingo, a CNBB divulgou uma mensagem em que afirma: “Confiamos nossa pátria à proteção de Nossa Senhora Aparecida”.

Votação vai até as 17h

As seções eleitorais ficam abertas até as 17h (horário de Brasília) deste domingo. Quem estiver na fila no horário de encerramento terá o direito de votar garantido. O primeiro voto é para deputado federal, com número de quatro dígitos. Em seguida, o eleitor escolhe deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

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Depois vêm os votos para o Senado. Como há duas vagas em disputa, o eleitor registra dois votos para o cargo, cada um com três dígitos. Por fim, vota para governador e presidente da República, nessa ordem, ambos com números de dois dígitos. A votação termina com a confirmação do voto para presidente.