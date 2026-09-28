Integrantes de torcida organizada de time do Brasileirão são presos acusados de tortura

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Uma operação do Gaeco na Bahia prendeu 10 líderes da torcida organizada Bamor, do Bahia, incluindo presidente e vice. Eles são investigados por crimes como tortura física e psicológica, roubo, extorsão e ameaça, praticados contra membros da própria torcida. Um policial militar está entre os alvos da ação.

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Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), prendeu nesta segunda-feira, 28, dez integrantes da presidência e diretoria da torcida organizada “Bamor” em uma investigação que envolve tortura, roubo, extorsão, ameaça e associação criminosa. O grupo é formado por torcedores do Bahia, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Também foram cumpridos quinze mandados de busca e apreensão.

Entre os detidos estão o presidente e o vice-presidente da torcida organizada, Matheus Castro e Luciano Venâncio, respectivamente. “As investigações apuram prática de tortura física e psicológica ocorrida dentro da sede da torcida organizada contra pelo menos duas vítimas em julho deste ano. As apurações apontam que elas foram constrangidas a confessar supostas irregularidades mediante agressões, ameaças, sufocamento e afogamento. A tortura teria se estendido por horas com a utilização de tacos de beisebol, martelo e faca. Também são investigados crimes de roubo, extorsão, ameaça e associação criminosa”, afirmou nota divulgada pelo MP baiano nesta segunda. Entre os alvos da operação está um policial militar. O espaço para manifestação das defesas está aberto.

De acordo com as apurações, uma das vítimas teria sido chamada para prestar esclarecimentos sobre um possível desfalque financeiro nas contas da organizada. A vítima foi ao local e não desconfiou de que se tratava de uma emboscada. A partir daquele momento, o grupo acusado do crime de tortura forçou a vítima a confessar o suposto desfalque, o que não ocorreu. Ao afirmar que não havia cometido nenhum desvio, a vítima foi torturada.

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A operação foi realizada de forma integrada com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a Força Correcional Especial Integrada (Force) da Corregedoria-Geral da SSP, com o apoio da Polícia Militar, por meio dos Batalhões de Choque, Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e de Operações Policiais Especiais (Bope), do Patrulhamento Tático Móvel ou Motorizado (Patamo) e da Corregedoria.