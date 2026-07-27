INSS começa a pagar benefícios e auxílios de julho hoje: veja o calendário
Primeiros depósitos serão feitos aos beneficiários que recebem até um salário mínimo e têm cartão com final 1
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira, 27, os benefícios e auxílios referentes ao mês de julho. A primeira parcela do calendário contempla os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão de benefício com final 1. O assunto está em alta no Google Trends.
Os depósitos serão realizados de forma escalonada, conforme o valor recebido e o número final do cartão. Para identificar a data correta, o beneficiário deve desconsiderar o dígito verificador que aparece depois do traço. Em um cartão com a numeração 0108-4, por exemplo, o algarismo considerado para o calendário é o 8.
Quem recebe até um salário mínimo terá os valores depositados entre esta segunda-feira e o dia 7 de agosto. Nos primeiros cinco dias do cronograma, até 31 de julho, serão contemplados os cartões com finais de 1 a 5. Os pagamentos serão retomados em 3 de agosto para os segurados com cartão de final 6 e continuarão, diariamente, até o grupo com final 0.
Já os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo começarão a ter acesso aos recursos em 3 de agosto. Nesse grupo, o INSS reúne dois finais de cartão a cada dia. O calendário também será concluído em 7 de agosto. As datas seguem o cronograma de pagamentos de 2026 divulgado anteriormente pelo instituto.
Calendário para quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 27 de julho;
- Final 2: 28 de julho;
- Final 3: 29 de julho;
- Final 4: 30 de julho;
- Final 5: 31 de julho;
- Final 6: 3 de agosto;
- Final 7: 4 de agosto;
- Final 8: 5 de agosto;
- Final 9: 6 de agosto;
- Final 0: 7 de agosto.
Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 3 de agosto;
- Finais 2 e 7: 4 de agosto;
- Finais 3 e 8: 5 de agosto;
- Finais 4 e 9: 6 de agosto;
- Finais 5 e 0: 7 de agosto.
O número do cartão pode ser consultado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Depois de acessar a plataforma, o cidadão deve selecionar o serviço “Extrato de pagamento”. A informação também pode ser obtida por meio da Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.