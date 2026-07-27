INSS começa a pagar benefícios e auxílios de julho hoje: veja o calendário

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O INSS inicia o pagamento dos benefícios e auxílios de julho nesta segunda, 27. Os depósitos são escalonados por valor (até ou acima de um salário mínimo) e final do cartão. Veja como consultar seu calendário e as datas para não perder o prazo do seu saque.

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira, 27, os benefícios e auxílios referentes ao mês de julho. A primeira parcela do calendário contempla os segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão de benefício com final 1. O assunto está em alta no Google Trends.

Os depósitos serão realizados de forma escalonada, conforme o valor recebido e o número final do cartão. Para identificar a data correta, o beneficiário deve desconsiderar o dígito verificador que aparece depois do traço. Em um cartão com a numeração 0108-4, por exemplo, o algarismo considerado para o calendário é o 8.

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores depositados entre esta segunda-feira e o dia 7 de agosto. Nos primeiros cinco dias do cronograma, até 31 de julho, serão contemplados os cartões com finais de 1 a 5. Os pagamentos serão retomados em 3 de agosto para os segurados com cartão de final 6 e continuarão, diariamente, até o grupo com final 0.

Já os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo começarão a ter acesso aos recursos em 3 de agosto. Nesse grupo, o INSS reúne dois finais de cartão a cada dia. O calendário também será concluído em 7 de agosto. As datas seguem o cronograma de pagamentos de 2026 divulgado anteriormente pelo instituto.

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Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 27 de julho;

Final 2: 28 de julho;

Final 3: 29 de julho;

Final 4: 30 de julho;

Final 5: 31 de julho;

Final 6: 3 de agosto;

Final 7: 4 de agosto;

Final 8: 5 de agosto;

Final 9: 6 de agosto;

Final 0: 7 de agosto.

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Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 3 de agosto;

Finais 2 e 7: 4 de agosto;

Finais 3 e 8: 5 de agosto;

Finais 4 e 9: 6 de agosto;

Finais 5 e 0: 7 de agosto.

O número do cartão pode ser consultado pelo site ou aplicativo Meu INSS. Depois de acessar a plataforma, o cidadão deve selecionar o serviço “Extrato de pagamento”. A informação também pode ser obtida por meio da Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.