Inspirado em ‘La Casa de Papel’, grupo é detido ao ‘invadir’ presídio

O youtuber Gerson Albuquerque, de 22 anos, e três amigos que o acompanhavam foram detidos nesta terça-feira, 17, ao tentarem invadir o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), estabelecimento prisional de Abreu e Lima, em Pernambuco. Os jovens, vestidos com macacões vermelhos e máscaras do pintor Salvador Dalí, como os personagens da série espanhola La Casa de Papel, sucesso da Netflix, estavam gravando uma pegadinha para o canal do pernambucano no Youtube.

Na segunda-feira, o jovem utilizou sua conta no Instagram para mostrar os bastidores da gravação, realizada no estacionamento da unidade prisional e anunciar o vídeo desta terça-feira. ”Amanhã vai sair um vídeo que eu vou sair pra gravar agora. Vem coisa pesada por aí”, disse em um stories. ”Tô aqui com o Belém. Chega aí, Belém. Tamo junto, Belém. Chega aí Paraíba, Minas Gerais. Vamos meter o terror, viu?”, prossegue, em outra postagem. O uso de apelidos referentes a cidades ou estados também ecoa os personagens de La Casa de Papel, que se identificam como Tóquio, Berlim, Rio e outros locais pelo planeta. Além do macacão e das máscaras, o grupo usava armas de brinquedo na pegadinha.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco lamentou o ocorrido. “É de uma irresponsabilidade inimaginável. Foi uma ação arriscada e que só não teve um final trágico graças à experiência dos nossos agentes penitenciários. Recentemente, 21 pessoas morreram numa tentativa de resgate em um presídio do Pará. Na ação de hoje, o grupo poderia facilmente ser confundido com estes mesmos criminosos” relatou o secretário da pasta, Pedro Eurico.

Virando moda

Esta não é a primeira vez que pessoas utilizaram a caracterização dos personagens de La Casa de Papel para ações em público. No Chile, um grupo de dez assaltantes foi interceptado pela polícia tentando roubar um caixa eletrônico no bairro de Maipú, na capital Santiago, usando macacões vermelhos, assim como na trama.

Segundo a polícia chilena, os ladrões utilizaram um gás para explodir o caixa eletrônico. Porém, conseguiram pegar pouco dinheiro, pois logo o sistema de segurança foi ativado e os policiais chegaram.