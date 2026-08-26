Insegurança faz 79% dos brasileiros mudarem hábitos de consumo, revela Fiesp

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Pesquisa FIESP revela que 79% dos brasileiros alteram hábitos de consumo devido à insegurança pública. O temor da criminalidade leva 38% a deixar de comprar bens e 24% a reduzir idas a comércios, prejudicando a economia. 35% redirecionam recursos para cobrir prejuízos. Leia mais sobre este ‘imposto invisível do crime’.

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A crise na segurança pública causa impactos que vão além do medo físico. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) aponta que 79% dos brasileiros alteram seus hábitos de consumo por conta da sensação de insegurança. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Radar.

O levantamento revela que o temor da criminalidade leva 38% dos entrevistados a deixar de adquirir ou utilizar determinados bens. Já 24% afirmam que reduziram a frequência em estabelecimentos comerciais, restaurantes e locais de lazer — cenário que prejudica o dinamismo da economia brasileira.

A pesquisa mostra ainda que o orçamento doméstico também é comprometido pela alta criminalidade: 35% dos participantes afirmam que precisam redirecionar recursos de despesas básicas (como alimentação e contas da casa) para cobrir prejuízos ou custos inesperados atrelados à insegurança.

Para o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, o medo da violência impede que o Brasil explore todo o seu potencial: “A insegurança deixou de ser apenas um debate de ordem pública para se tornar um ‘imposto invisível do crime’, que ataca o bolso das famílias e a competitividade do país” afirma o líder da entidade.

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Os dados completos da Pesquisa Percepção Nacional de Segurança Pública 2026 serão apresentados durante um congresso sobre o tema na sede da Fiesp, na próxima segunda-feira (31). O evento terá a participação do senador e candidato ao governo do Paraná, Sergio Moro (PL), que preside o Conselho Superior de Segurança da entidade, e do ministro da Segurança Pública e Justiça de El Salvador, Gustavo Villatoro.