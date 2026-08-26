É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Insegurança faz 79% dos brasileiros mudarem hábitos de consumo, revela Fiesp

Pesquisa mostra que medo da violência reduz frequência a restaurantes e comércios e compromete até despesas básicas do orçamento doméstico

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 15h35 | Atualizado em 26 ago 2026, 15h47
Sede da Fiesp, em São Paulo (SP)
Sede da Fiesp, em São Paulo (SP) (Egil Fujikawa/Agência Brasil/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Insegurança faz 79% dos brasileiros mudarem hábitos de consumo, revela Fiesp Priorizar nos meus resultados Google

A crise na segurança pública causa impactos que vão além do medo físico. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) aponta que 79% dos brasileiros alteram seus hábitos de consumo por conta da sensação de insegurança. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Radar.

O levantamento revela que o temor da criminalidade leva 38% dos entrevistados a deixar de adquirir ou utilizar determinados bens. Já 24% afirmam que reduziram a frequência em estabelecimentos comerciais, restaurantes e locais de lazer — cenário que prejudica o dinamismo da economia brasileira.

A pesquisa mostra ainda que o orçamento doméstico também é comprometido pela alta criminalidade: 35% dos participantes afirmam que precisam redirecionar recursos de despesas básicas (como alimentação e contas da casa) para cobrir prejuízos ou custos inesperados atrelados à insegurança.

Siga

Para o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, o medo da violência impede que o Brasil explore todo o seu potencial: “A insegurança deixou de ser apenas um debate de ordem pública para se tornar um ‘imposto invisível do crime’, que ataca o bolso das famílias e a competitividade do país” afirma o líder da entidade.

Continua após a publicidade

Os dados completos da Pesquisa Percepção Nacional de Segurança Pública 2026 serão apresentados durante um congresso sobre o tema na sede da Fiesp, na próxima segunda-feira (31). O evento terá a participação do senador e candidato ao governo do Paraná, Sergio Moro (PL), que preside o Conselho Superior de Segurança da entidade, e do ministro da Segurança Pública e Justiça de El Salvador, Gustavo Villatoro.

Publicidade
TAGS:
Fiesp
Paulo Skaf
Radar
Sergio Moro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).