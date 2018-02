Inscrições para o ProUni terminam nesta sexta-feira

O prazo para inscrição no Programa Universidade para Todos (ProUni) se encerra às 23h59, horário de Brasília, desta sexta-feira (9). Os estudantes que desejem pleitear uma bolsa de estudo em instituições particulares devem se inscrever na página do programa na internet. A seleção terá duas chamadas. A primeira lista de aprovados deve ser divulgada no próximo dia 14 de fevereiro, na Quarta-feira de Cinzas. A segunda chamada está prevista para o dia 2 de março.

O ProUni oferece bolsas a pessoas sem diploma de curso superior que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenham zerado a redação. As bolsas parciais são oferecidas a candidatos cuja renda familiar seja de até três salários mínimos. O benefício integral é concedido àqueles com renda per capita de até 1,5 salário mínimo.

Para receber o subsídio do governo federal, é necessário atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em colégio particular como bolsista integral, ter alguma deficiência, ser professor da rede pública ou estar adequado no perfil de renda exigido.