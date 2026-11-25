Inscrições para concurso do IBGE com 27 mil vagas terminam hoje; veja como participar
Seleção exige ensino fundamental completo e oferece remuneração de até R$ 4.370, além de benefícios
Termina nesta quarta-feira, 25, o prazo de inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que oferece 27.279 vagas temporárias em todo o país. As oportunidades são destinadas à função de recenseador, com exigência de ensino fundamental completo e remuneração que pode chegar a R$ 4.370 mensais.
Os interessados têm até as 23h59 (horário de Brasília) para realizar a inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 70 e poderá ser paga até sexta-feira, 27. As provas estão previstas para 31 de janeiro de 2027.
Os profissionais contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, levantamento que reúne informações sobre a produção rural brasileira e fornece subsídios para a elaboração de políticas públicas voltadas ao setor.
Quais são as vagas disponíveis no concurso do IBGE?
As 27.279 oportunidades são destinadas à função de recenseador, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos no momento da contratação.
As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:
- Ampla concorrência: 17.731 vagas;
- Pessoas pretas ou pardas: 6.820 vagas;
- Pessoas com deficiência (PcD): 1.364 vagas;
- Indígenas: 818 vagas;
- Quilombolas: 546 vagas.
Entre as atribuições dos recenseadores estão a realização de entrevistas com produtores rurais, as visitas a estabelecimentos agropecuários e o registro de informações sobre produção agrícola, pecuária, utilização da terra e mão de obra.
Qual é o salário do concurso do IBGE?
A remuneração mensal será formada por uma parcela fixa de R$ 1.741 e outra variável, calculada de acordo com a produtividade do profissional. Os ganhos poderão alcançar R$ 4.370 mensais, a depender do desempenho nas atividades de coleta.
Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-deslocamento, auxílio pré-escolar, férias proporcionais acrescidas de um terço e 13º salário proporcional.
A previsão inicial é de que os profissionais atuem por até seis meses, com possibilidade de prorrogação dos contratos conforme a demanda do instituto, respeitado o limite legal de quatro anos.
Como se inscrever no concurso do IBGE?
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Cesgranrio, até as 23h59 desta quarta-feira, 25.
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, indicar a área em que pretende trabalhar e selecionar a localidade onde deseja realizar a prova. O pagamento da taxa de R$ 70 poderá ser efetuado até sexta-feira, 27, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou do PagTesouro.
Também termina nesta quarta-feira o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição, benefício destinado a candidatos de baixa renda que cumpram os requisitos previstos no edital e a doadores de medula óssea.
Quando serão aplicadas as provas do concurso do IBGE?
A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, pelo horário de Brasília.
O exame contará com 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa: 15 questões;
- Matemática: 15 questões;
- Conhecimentos Técnicos: 30 questões.
Para ser aprovado, o participante deverá alcançar pelo menos 18 pontos no exame e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina. Os convocados ainda deverão participar de um treinamento obrigatório, no qual será exigido aproveitamento mínimo de 60%.
O resultado final da seleção está previsto para 30 de abril de 2027.
Confira o cronograma do concurso do IBGE
- 25/11: encerramento das inscrições e dos pedidos de isenção da taxa;
- 27/11: prazo final para pagamento da taxa pelos candidatos que não solicitaram isenção;
- 26/1/2027: divulgação dos locais de prova;
- 31/1/2027: aplicação da prova objetiva;
- 1º/2/2027: divulgação do gabarito preliminar;
- 5/3/2027: divulgação do resultado preliminar da prova objetiva;
- 22/3 a 7/4/2027: procedimentos de validação das vagas reservadas;
- 30/4/2027: divulgação do resultado final do processo seletivo.