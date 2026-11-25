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O IBGE encerra nesta quarta-feira as inscrições do processo seletivo com 27.279 vagas temporárias para recenseador em todo o país. O cargo exige ensino fundamental e oferece ganhos que podem chegar a R$ 4.370 mensais, além de benefícios. Veja prazos, salários e como garantir sua participação.

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Termina nesta quarta-feira, 25, o prazo de inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que oferece 27.279 vagas temporárias em todo o país. As oportunidades são destinadas à função de recenseador, com exigência de ensino fundamental completo e remuneração que pode chegar a R$ 4.370 mensais.

Os interessados têm até as 23h59 (horário de Brasília) para realizar a inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 70 e poderá ser paga até sexta-feira, 27. As provas estão previstas para 31 de janeiro de 2027.

Os profissionais contratados atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, levantamento que reúne informações sobre a produção rural brasileira e fornece subsídios para a elaboração de políticas públicas voltadas ao setor.

Quais são as vagas disponíveis no concurso do IBGE?

As 27.279 oportunidades são destinadas à função de recenseador, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos no momento da contratação.

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As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Ampla concorrência: 17.731 vagas;

Pessoas pretas ou pardas: 6.820 vagas;

Pessoas com deficiência (PcD): 1.364 vagas;

Indígenas: 818 vagas;

Quilombolas: 546 vagas. Continua após a publicidade

Entre as atribuições dos recenseadores estão a realização de entrevistas com produtores rurais, as visitas a estabelecimentos agropecuários e o registro de informações sobre produção agrícola, pecuária, utilização da terra e mão de obra.

Qual é o salário do concurso do IBGE?

A remuneração mensal será formada por uma parcela fixa de R$ 1.741 e outra variável, calculada de acordo com a produtividade do profissional. Os ganhos poderão alcançar R$ 4.370 mensais, a depender do desempenho nas atividades de coleta.

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Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-deslocamento, auxílio pré-escolar, férias proporcionais acrescidas de um terço e 13º salário proporcional.

A previsão inicial é de que os profissionais atuem por até seis meses, com possibilidade de prorrogação dos contratos conforme a demanda do instituto, respeitado o limite legal de quatro anos.

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Como se inscrever no concurso do IBGE?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Cesgranrio, até as 23h59 desta quarta-feira, 25.

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, indicar a área em que pretende trabalhar e selecionar a localidade onde deseja realizar a prova. O pagamento da taxa de R$ 70 poderá ser efetuado até sexta-feira, 27, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou do PagTesouro.

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Também termina nesta quarta-feira o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição, benefício destinado a candidatos de baixa renda que cumpram os requisitos previstos no edital e a doadores de medula óssea.

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Quando serão aplicadas as provas do concurso do IBGE?

A seleção será realizada por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, pelo horário de Brasília.

O exame contará com 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;

Conhecimentos Técnicos: 30 questões.

Para ser aprovado, o participante deverá alcançar pelo menos 18 pontos no exame e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina. Os convocados ainda deverão participar de um treinamento obrigatório, no qual será exigido aproveitamento mínimo de 60%.

O resultado final da seleção está previsto para 30 de abril de 2027.

Confira o cronograma do concurso do IBGE

25/11: encerramento das inscrições e dos pedidos de isenção da taxa;

27/11: prazo final para pagamento da taxa pelos candidatos que não solicitaram isenção;

prazo final para pagamento da taxa pelos candidatos que não solicitaram isenção; 26/1/2027: divulgação dos locais de prova;

divulgação dos locais de prova; 31/1/2027: aplicação da prova objetiva;

aplicação da prova objetiva; 1º/2/2027: divulgação do gabarito preliminar;

divulgação do gabarito preliminar; 5/3/2027: divulgação do resultado preliminar da prova objetiva;

divulgação do resultado preliminar da prova objetiva; 22/3 a 7/4/2027: procedimentos de validação das vagas reservadas;

procedimentos de validação das vagas reservadas; 30/4/2027: divulgação do resultado final do processo seletivo.