Inquéritos contra autoridades explodem no STJ, após mudança da regra do foro no Supremo

Em março do ano passado, o STF estabeleceu uma nova regra para processos envolvendo autoridades com foro privilegiado. Num momento em que a Corte buscava recuperar poder sobre o Congresso, que discutia projetos de redução de poderes dos magistrados, o Supremo estabeleceu que todos os crimes cometidos no exercício do cargo passariam a tramitar no tribunal, mesmo após o fim do mandato do investigado.

Com isso, a Corte voltou a concentrar um volume grandioso de investigações contra políticos, tornando-se tão temida quanto cortejada por partidos e lideranças de diferentes correntes ideológicas. A decisão do Supremo, no entanto, produziu consequências em outros tribunais, que tiveram de seguir a nova ordem.

Dados do STJ compilados recentemente mostram que a mudança da regra do foro fez dobrar o número de novos casos envolvendo políticos na Corte Especial, a instância principal do tribunal.

No primeiro semestre de 2025, o STJ recebeu cerca de 3.000 ações contra personagens com foro privilegiado na Corte. O número passou para 6.000 ações neste primeiro semestre de 2026, praticamente a totalidade dos casos registrados ao longo de todo o ano passado.

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