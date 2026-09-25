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Inpower faturava R$ 1 bi e mirava a abertura do capital; com a disparada das dívidas, luta para sobreviver

Fabio Zorzo, CEO da empresa, detalha a crise que levou sua empresa à recuperação judicial, a alta nos juros e a luta para se reerguer

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 06h00
Zorzo: “O custo do crédito explodiu e as margens de lucro sumiram”
Zorzo: “O custo do crédito explodiu e as margens de lucro sumiram” (Claudio Gatti/.)
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Inpower faturava R$ 1 bi e mirava a abertura do capital; com a disparada das dívidas, luta para sobreviver Priorizar nos meus resultados Google

Quais são os problemas da Inpower? Eu comecei pequeno e fui crescendo. Com o advento da internet, apostei no comércio eletrônico e passei a vender para todo o Brasil. A pandemia acelerou o modo on-line e, em 2023, planejava até fazer um IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês). Cheguei a faturar 1 bilhão de reais e minha dívida bancária era bem pequena. De repente, o custo do crédito subiu absurdamente. Na pandemia, as taxas eram de 12% ao ano. Agora, estão em 25%. Já era caro e virou um assalto. As margens de lucro foram diminuindo. Sou empresário há 26 anos e nunca me endividei tanto quanto agora. A conta não fecha.

O senhor tentou renegociar as dívidas? Sim. Puxei o freio de mão e comecei a buscar uma renegociação com os bancos. No meio das conversas, um banco entrou com uma ação. Nem esperou concluirmos a negociação. Isso me obrigou a recorrer à recuperação judicial. Felizmente, é uma baita ferramenta para as empresas.

O que o senhor sentiu naquele momento? Você se sente um fracassado. Nessa hora, o que mais sente é vergonha. Fui um bom pagador durante 26 anos. Tenho uma origem humilde. Trabalhei a vida inteira. Com 14 anos, acompanhava minha mãe, que ia vender suas coisas na Ceagesp. Tenho apenas o ensino médio. Furei muitas bolhas para chegar aqui e, de repente, virei o patinho feio.

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Qual é o seu plano para reverter a situação? Tenho certeza de que vou sair muito mais forte da recuperação judicial. Ninguém nessa posição gosta de se expor, mas eu quero mostrar que acredito na empresa. Também estou fazendo a lição de casa. Cortei custos, reduzi investimentos. Agora, essas medidas são péssimas para o país.

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Por quê? O empreendedor é o principal motor da economia. É ele que toma risco, que gera emprego e que desenvolve outras pessoas. O empreendedorismo deveria ser mais valorizado. O Brasil precisa passar por uma mudança cultural.

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30

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