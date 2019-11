Inpe: Desmatamento na Amazônia cresce 29,5% em um ano

No período de um ano, uma área de 9.762 km² da Amazônia foi desmatada. A taxa representa uma alta de 29,5% ocorrida entre 1º de agosto de 2018 e 31 de julho deste ano, na comparação com a mesma época dos 12 meses anteriores. Esta é a taxa mais alta desde 2008. Entre agosto de 2017 e julho de 2018, o corte da floresta havia ficado em 7.536 km².

As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com base em dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes). Para a medição anual do desmatamento, o Prodes é considerado o mais preciso. Outros sistemas, como o Deter, por exemplo, já vinham sinalizando uma tendência de alta neste ano.