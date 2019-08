Inmet emite alerta para neve de até 5 cm em 26 cidades do RS e SC

Entre os 26 municípios afetados, treze estão localizados no Rio Grande do Sul: Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Caxias do Sul, Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, São Marcos e Vacaria. As outras cidades pertencem ao estado de Santa Catarina: Bocaina do Sul, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici, Urupema, Correia Pinto, Lages, Painel, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Capão Alto e Cerro Negro.

Esta é a segunda vez no inverno de 2019 em que uma massa de origem polar avança sobre o território brasileiro e ocasiona quedas nas temperaturas. Na primeira semana de julho, dois moradores de rua foram encontrados mortos em São Paulo por causa do frio. Um deles estava próximo à estação Dom Bosco da CPTM, na região de Itaquera, protegido apenas por um cobertor.

Ainda assim, o inverno brasileiro deste ano contou com poucos eventos frios por causa da influência do El Ninõ (o aquecimento acima do normal da porção central e leste do Oceano Pacífico Equatorial que dificulta a entrada do ar frio de origem polar). O que predominou foi a sensação de outono, com tardes relativamente quentes e noites amenas, eventualmente frias no Sul, no Sudeste e em parte do Centro-Oeste.