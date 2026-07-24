Iniciativa vai pesquisar avanço do crime organizado nas eleições
Abradep e Instituto Parla vão criar grupo para reunir dados e indicadores e propor medidas
A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e o Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar (Parla) vão criar um grupo de pesquisa para analisar o avanço do crime organizado nas eleições.
A iniciativa vai criar um banco de dados e reunir indicadores sobre o tema.
O objetivo é subsidiar o debate público e contribuir para a implementação de normas que possam coibir e punir ilícitos.
Recentemente, o Ministério Público Eleitoral orientou os partidos políticos a adotarem medidas para prevenir a infiltração de facções em suas estruturas. O tema também é acompanhado pela Justiça Eleitoral.