Iniciativa vai oferecer solução de cibersegurança a empresas

A TIM fechou uma parceria com a Google Cloud e passará a oferecer aos clientes empresariais o Google Security Operations, uma plataforma de operações de segurança que reúne recursos de detecção, investigação e resposta a ameaças.

A iniciativa ocorre em um momento em que a expansão dos sistemas de nuvem amplia a vulnerabilidade a ataques e aumenta o volume de dados e alertas analisados pelas equipes de segurança.

A medida amplia uma colaboração já existente entre as duas empresas.

“Ao ampliar nossa parceria com o Google Cloud, reforçamos a evolução da nossa estratégia B2B, que combina conectividade, nuvem, dados, IA e segurança para apoiar as empresas em jornadas digitais mais robustas. Com o Google Security Operations, trazemos ao mercado uma oferta de cibersegurança com tecnologia de classe mundial, integrada ao nosso portfólio e alinhada às reais necessidades dos negócios”, afirma Fabio Costa, vice-presidente de B2B da TIM Brasil.

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Marcello Zillo, líder de segurança do Google Cloud na América Latina, ressalta que o uso de inteligência artificial pelas companhias também traz riscos à segurança.

“A adoção de inteligência artificial em escala exige uma base sólida de segurança para que as organizações possam ir da ideia ao impacto com agilidade e previsibilidade. A integração da plataforma de Segurança Google Unified Security ao portfólio B2B da TIM conecta a inteligência artificial do Google ao dia a dia dos negócios, transformando a segurança em um ativo estratégico para a adoção de IA. Estamos entusiasmados em fortalecer essa aliança para impulsionar a inovação segura no mercado corporativo”, comenta Marcello Zillo, Líder de Segurança do Google Cloud na América Latina.