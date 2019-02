Inhotim, em Brumadinho, vai reabrir as portas no próximo sábado

O Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), será reaberto ao público no sábado 9, com entrada gratuita. O museu a céu aberto manteve suas atividades suspensas desde o dia 25, data do rompimento da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão, da Vale. A área de 140 hectares ocupada pela instituição, que se colocou a serviço dos trabalhos de busca, não foi atingida. Mais de 40 de seus 600 funcionários ainda têm parentes desaparecidos.

“A comunidade sofreu uma perda imensurável e está completamente abalada. Estamos reabrindo no sábado com entrada gratuita para simbolizar que o Inhotim está de portas abertas para a comunidade nesse momento de dor”, escreveu Antonio Grassi, diretor do museu, no comunicado de reabertura à imprensa.

“Acreditamos que a retomada das atividades do Inhotim será uma das principais forças para ajudar Brumadinho e a região a vencerem essa primeira etapa de luto”, complementou. Os ingressos para a visitação custa 44 reais em dias normais.

O acesso ao local deverá ser feito pelo trecho da BR-381. Todos os acessos via BR-040, passando pelo Retiro do Chalé, Casa Branca ou Piedade do Paraopeba, estão bloqueados. O museu funcionará das 9h30 às 17h30.