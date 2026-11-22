A influenciadora cearense Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, publicou uma nova homenagem ao noivo, Gabriel Félix, que morreu aos 29 anos na última quinta-feira, 19, em Campinas. O influenciador foi sepultado no sábado, 21, em Uberaba, Minas Gerais, sua cidade natal, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos próximos. Os dois tinham uma filha, Amelie, de 3 anos.

Em uma publicação nas redes sociais, Isabelle prometeu preservar a memória do companheiro e contar à menina sobre o amor que unia os pais. “Prometo cuidar da Amelie e farei de tudo pra estar aqui e ver nossa filha bem e envelhecendo. Ela vai conhecer nosso amor e vai saber o quanto o pai dela a amou”, escreveu. A influenciadora também afirmou que Gabriel continuará presente na vida das duas e declarou: “Eu prometo te amar até meu último suspiro”.

Juntos desde 2020, Gabriel e Isabelle começaram a planejar o casamento depois do pedido feito pelo influenciador durante uma viagem à Itália, em julho de 2025. Neste ano, os dois anunciaram a compra de um terreno para construir a casa da família, onde pretendiam realizar a cerimônia. A morte de Gabriel foi comunicada por Isabelle na sexta-feira, 20. Segundo a assessoria do casal, ele passou mal enquanto jogava futebol e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.