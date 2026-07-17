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Brasil

Influenciadora que usava apps de namoro para aplicar golpe do ‘Boa noite, Cinderela’ é presa

Stefany Lopes, dona de 25 mil seguidores, dopava vítimas para roubá-las

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 09h28 | Atualizado em 17 jul 2026, 09h51
Mulher de pele morena, cabelos escuros e longos, vestindo camiseta azul claro com estampa Los Angeles California e uma bolsa preta, faz bico e sinal de paz com a mão direita, em ambiente interno com parede cinza
Stefany Lopes (Redes sociais/Reprodução)
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Policiais civis da 10ª DP (Botafogo) e da 13ª DP (Ipanema) prenderam preventivamente nesta quinta-feira, 17, a influenciadora Stefany Lopes, dona de 25 mil seguidores, acusada de aplicar o golpe do “Boa noite, Cinderela” em encontros marcados através de aplicativos de namoro. O crime consiste em dopar as vítimas com substâncias incapacitantes, como sedativos, para roubá-las. Os alvos, em sua maioria, eram idosos. 

As investigações tiveram início após um homem registrar uma boletim de ocorrência. Ele alegou, segundo a Polícia Civil, que conheceu Stefany em um app de relacionamento. Os dois teriam, então, marcado um encontro na casa dele, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima disse que a influencer ofereceu uma bebida, e ele logo perdeu a consciência. Enquanto ele estava apagado, Stefany teria roubado vários bens e feito movimentações financeiras em suas contas bancárias sem autorização.

Os policias da 10ª DP rastrearam a linha telefônica usada no crime e mensagens enviadas depois do encontro. Nas conversas, ela exigia dinheiro para devolver os bens e ameaçava a vítima, mandando fotos com fuzis. As diligências também mostraram que a mulher usou o mesmo modus operandi contra outras pessoas. Um mandado de prisão preventiva foi emitido contra Stefany, que permaneceu em silêncio na delegacia. O homem reconheceu formalmente a influenciadora.

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