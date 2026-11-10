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Brasil

Influenciadora é alvo do Ministério Público do Trabalho por discriminação política; entenda

Bella Falconi publicou conteúdos que incentivavam empresários a considerar posicionamentos políticos como critério para contratação de funcionários

Por Flávio Monteiro 10 nov 2026, 15h31
Mulher de cabelos castanhos e longos, maquiagem leve, usando camisa azul listrada, colar de pérolas e brincos de diamante, posa com expressão séria contra um fundo de madeira clara
Bella Falconi (Instagram/Reprodução)
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A influenciadora Bella Falconi se tornou alvo de uma ação civil pública por publicar conteúdos que incentivavam empresários a considerar posicionamentos políticos como critério para a contratação e a manutenção de funcionários. O Ministério Público do Trabalho (MPT) determinou a remoção das publicações no prazo de 24 horas e pediu a condenação da influenciadora ao pagamento de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.

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De acordo com o MPT, a influenciadora teria buscado induzir a “exclusão profissional por divergência ideológica, em frontal desalinho com os postulados da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e do pluralismo político”. Além disso, o órgão pediu que Bella Falconi seja proibida de compartilhar ou impulsionar conteúdos que incentivem empregadores a adotar medidas discriminatórias relacionadas às convicções políticas e eleitorais de seus funcionários.

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