Influenciadora autista, Fernanda Filho morre aos 29 anos

A influenciadora Fernanda Fialho morreu na última quinta-feira, 1º, aos 29 anos de idade. Conhecida por produzir conteúdo acerca de sua rotina como autista, Fernanda tinha mais de 177 mil seguidores em seu perfil nas redes sociais. Ela deixa uma filha de 4 anos de idade, também diagnosticada como autista. Não há informações a respeito da causa da morte da jovem.

“Com pesar, nos despedimos de alguém que marcou nossas vidas”, escreveu o perfil Para que tabu, que era administrado por ela, ao anunciar a morte da influenciadora.

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