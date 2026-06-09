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Influenciador toma atitude drástica após vídeos sobre suposto OVNI

Mayk Leão repercutiu após compartilhar imagens com luzes misteriosas registradas do seu sítio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 18h19 | Atualizado em 10 jun 2026, 11h56
Homem sorridente com chapéu marrom, barba e bigode escuros, brincos de argola e tatuagens no pescoço, em ambiente externo com luz solar
Influenciador Mayk Leão (Instagram/Reprodução)
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Após dominar o noticiário e as redes sociais nos últimos dias com relatos sobre um suposto OVNI (Objeto Voador Não Identificado), Mayk Leão decidiu dar um passo atrás. O influenciador anunciou uma pausa na internet e afirmou ter colocado fogo no HD que armazenava imagens das câmeras de segurança do sítio onde mora, em Campo Largo, no Paraná.

O caso ganhou repercussão nacional depois que Mayk compartilhou vídeos de luzes misteriosas no céu acompanhados de um relato assustado. Em poucos dias, o criador de conteúdo, conhecido até então por publicações ligadas ao resgate de animais, viu seu perfil saltar de cerca de 46 mil para 1,6 milhão de seguidores no Instagram.

A fama repentina, porém, veio acompanhada de desgaste. Em entrevistas recentes, Mayk afirmou que sua vida se transformou em um “caos” após a história viralizar. Segundo ele, a exposição trouxe ataques nas redes sociais, pressão constante e reflexos diretos em sua rotina e na de familiares.

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Em comunicado, a assessoria do influenciador explicou a decisão de interromper temporariamente as atividades online. “Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família. Nos comprometemos a zelar por isso dentro dos limites enquanto assessoria. Aos seguidores que estão preocupados com o Mayk: ele já foi acolhido e está mais calmo. Estamos fazendo de tudo para cuidar dele neste momento”, informou a equipe.

O influenciador sustenta sua versão dos fatos e nega ter inventado a história. Enquanto divide opiniões entre céticos e entusiastas do tema, ele agora busca distância dos holofotes para reorganizar a vida longe do frenesi que tomou conta de suas redes nos últimos dias.

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