Influenciador toma atitude drástica após vídeos sobre suposto OVNI

Após dominar o noticiário e as redes sociais nos últimos dias com relatos sobre um suposto OVNI (Objeto Voador Não Identificado), Mayk Leão decidiu dar um passo atrás. O influenciador anunciou uma pausa na internet e afirmou ter colocado fogo no HD que armazenava imagens das câmeras de segurança do sítio onde mora, em Campo Largo, no Paraná.

O caso ganhou repercussão nacional depois que Mayk compartilhou vídeos de luzes misteriosas no céu acompanhados de um relato assustado. Em poucos dias, o criador de conteúdo, conhecido até então por publicações ligadas ao resgate de animais, viu seu perfil saltar de cerca de 46 mil para 1,6 milhão de seguidores no Instagram.

A fama repentina, porém, veio acompanhada de desgaste. Em entrevistas recentes, Mayk afirmou que sua vida se transformou em um “caos” após a história viralizar. Segundo ele, a exposição trouxe ataques nas redes sociais, pressão constante e reflexos diretos em sua rotina e na de familiares.

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Em comunicado, a assessoria do influenciador explicou a decisão de interromper temporariamente as atividades online. “Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família. Nos comprometemos a zelar por isso dentro dos limites enquanto assessoria. Aos seguidores que estão preocupados com o Mayk: ele já foi acolhido e está mais calmo. Estamos fazendo de tudo para cuidar dele neste momento”, informou a equipe.

O influenciador sustenta sua versão dos fatos e nega ter inventado a história. Enquanto divide opiniões entre céticos e entusiastas do tema, ele agora busca distância dos holofotes para reorganizar a vida longe do frenesi que tomou conta de suas redes nos últimos dias.

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