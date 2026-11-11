Influenciador que expôs FHC em vídeo é levado à delegacia prestar depoimento

O influenciador Wesley Oliveira, responsável por gravar e divulgar imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 95 anos, dentro de seu apartamento, em São Paulo, pediu desculpas nesta quarta-feira, 11, após a repercussão negativa do episódio. Ele prestou depoimento no 4º Distrito Policial, na região da Consolação, acompanhado do marido, que também participou das gravações.

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“Peço desculpas caso tenham se sentido ofendidos, mesmo eu tendo tido autorização da esposa. Espero e peço que resolvamos daqui para frente da melhor forma possível. É isto o que eu peço à família”, declarou Wesley.

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O influenciador, no entanto, voltou a defender a publicação das imagens. Segundo ele, a intenção era mostrar que o ex-presidente, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, continua sendo cuidado e não deve ser esquecido pela sociedade. “As pessoas nem sabiam que ele está vivo, por exemplo. Ainda tem vida ali. Eu fui retratar exatamente isto”, afirmou Wesley, dizendo ainda que o marido o ajudou na gravação.

O influenciador, que também se apresenta como jornalista, justificou a filmagem ao mencionar uma experiência familiar com a doença. “Meu sogro teve demência, teve o mesmo problema. E nossa conclusão é que uma pessoa doente não deve ser esquecida, não deve ser abandonada e não deve ser invisibilizada”, disse.

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O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, após a mulher do ex-presidente, Patrícia Kundrat, registrar um boletim de ocorrência. Ela contesta a versão de Wesley de que teria autorizado as filmagens. Segundo o relato apresentado à polícia, a gravação teria sido feita em um momento de distração da família, durante uma visita ao apartamento de FHC, no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

O vídeo, publicado nas redes sociais e posteriormente apagado, mostrava cômodos da residência, objetos pessoais, fotografias da família e o próprio FHC em uma situação de vulnerabilidade. O ex-presidente tem Alzheimer em estágio avançado. Embora tenha prestado depoimento, não há ordem de prisão contra o casal.

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