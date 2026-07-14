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Influenciador Gato Preto, foragido da Polícia, é preso em Ribeirão Preto por dever pensão

Samuel Sant'Anna da Costa, que já foi alvo de diversas investigações, deve mais de R$ 14 mil em alimentos

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 11h16 | Atualizado em 14 jul 2026, 12h32
O influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto
O influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto (Instagram/Reprodução)
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Influenciador Gato Preto, foragido da Polícia, é preso em Ribeirão Preto por dever pensão Priorizar nos meus resultados Google

O influenciador Samuel Sant’Anna da Costa, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, foi preso em Ribeirão Preto (interior de São Paulo) por conta de uma dívida de R$ 14.283,15 em pensão alimentícia. Ele já passou por audiência de custódia e o juiz que analisou seu caso decidiu manter o influenciador atrás das grades. Ele não tem advogado e está sendo assistido pela Defensoria Pública paulista.

A prisão aconteceu na madrugada do último domingo, 12. A Polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, envolvendo um casal na avenida Itatiaia, na zona sul da cidade. Chegando ao local, os policiais encontraram Gato Preto — apesar de não estar envolvido com o episódio, ele possuía um mandado de prisão em aberto. Ao verificar que o influenciador era procurado pela Justiça, os policiais levaram ele preso.

Samuel Sant’Anna passou por audiência de custódia ainda no próprio domingo e ele permanecerá preso, à disposição da Justiça. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Família e Sucessões de São José dos Campos, também no interior de São Paulo, por causa de uma dívida de pensão alimentícia que não foi paga. A reportagem busca contato com a defesa do influenciador e o espaço está aberto para manifestação.

Quem é Gato Preto

O influenciador ficou conhecido nacionalmente depois de se relacionar com a também influenciadora Bia Miranda, que participou do reality A Fazenda. Os dois foram alvos de investigações por fazerem propagandas de casas de apostas irregulares. Em agosto do ano passado, voltando de uma festa, eles bateram um Porsche contra um outro veículo em que estavam um pai e um filho na avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo.

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Mesmo devendo pensão alimentícia e sem condições de arcar com um advogado, Gato Preto ostenta uma vida de festas e luxo nas redes sociais. Ele aparece frequentemente em viagens, festas e utilizando itens de marca.

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