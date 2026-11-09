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Brasil

Influenciador entra no apartamento de FHC, grava vídeo e revolta família

Homem filmou a intimidade do ex-presidente, que enfrenta Alzheimer avançado

Por Giovanna Fraguito 9 nov 2026, 13h06
Wesley Oliveira
Wesley Oliveira (Reprodução/Instagram)
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O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 95, que enfrenta um quadro avançado de Alzheimer, teve sua residência, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, exposta em vídeos publicados por Wesley Oliveira, que se apresenta como jornalista. Nas gravações, o homem percorre os cômodos do apartamento, exibe objetos pessoais, comenta o valor de móveis e obras de arte e chega a aparecer com uma lata de cerveja na mão. Ao final, mostra FHC, em situação de vulnerabilidade. O episódio provocou indignação e levou os três filhos do ex-presidente a pedir ao Ministério Público de São Paulo a abertura de uma investigação criminal.

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Diante das críticas, Wesley alegou ter recebido autorização de Patrícia Kundrát, atual mulher do ex-presidente, para realizar as gravações. “Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade”, afirmou. A justificativa, porém, confunde o direito de uma pessoa continuar participando da vida social com a exposição pública de sua intimidade.

Presidente do Brasil entre 1995 e 2003, FHC passou por um processo de interdição judicial em abril deste ano, em razão do avanço da doença. Após a repercussão, os vídeos foram apagados do perfil de Wesley. 

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