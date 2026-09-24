Influenciador é preso por suspeita de estelionato e falsidade ideológica

O influenciador digital Bruno Donato Maffei foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 22, no Centro do Rio de Janeiro. Ele é investigado por suspeitas de estelionato e falsidade ideológica e tinha contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Goiás.

Segundo as investigações, Maffei utilizava as redes sociais para oferecer bolsas de grife e outros artigos de luxo. Em parte dos casos, de acordo com a polícia, os compradores não recebiam os produtos após realizar o pagamento. Em outras situações, as mercadorias entregues seriam falsificadas. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), em uma ação de apoio à Polícia Civil de Goiás. Os investigadores fizeram cerca de duas semanas de trabalho de inteligência até localizar Maffei caminhando pelas ruas do Centro carioca. Segundo a polícia, ele não ofereceu resistência.

Bruno Donato Maffei ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar uma rotina cercada de viagens, festas e artigos de luxo. Com mais de 400 mil seguidores em um de seus perfis, o influenciador também ficou conhecido por participar do reality show Alto Leblon, do canal E!, e por circular entre personalidades do meio artístico e da internet. A exposição nas redes, porém, passou a ser acompanhada por denúncias envolvendo a venda de produtos de luxo. Em 2022, Maffei foi alvo de uma operação de busca e apreensão relacionada a suspeitas de golpes com bolsas e outros artigos. Na ocasião, policiais apreenderam celulares, chips, documentos e bolsas. Segundo as investigações divulgadas à época, o caso poderia ter mais de mil vítimas.

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