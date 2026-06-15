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Influenciador carioca escapou de tragédia após recusar convite de Oliver Tree para voo de helicóptero

Thiago Alcântara foi chamado pelo cantor americano para a viagem, mas já tinha outro compromisso marcado

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 12h33 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h43
Dois homens, um com cabelo loiro descolorido e outro com cabelo preto estilo mullet, beijam uma réplica dourada da taça da Copa do Mundo. Ambos vestem camisas amarelas da seleção brasileira. Ao fundo, uma favela se estende pela encosta de uma montanha rochosa, sob um céu nublado
O influenciador Thiago Alcântara e o cantor Oliver Tree (Instagram/Reprodução)
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Influenciador carioca escapou de tragédia após recusar convite de Oliver Tree para voo de helicóptero Priorize VEJA no Google

O influenciador Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break, revelou que foi convidado para embarcar no helicóptero que caiu no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio,  na manhã do domingo, 14. Segundo ele, que acumula mais de 3 milhões de seguidores, o convite partiu do cantor americano Oliver Tree, uma das seis vítimas fatais do acidente, mas acabou não sendo aceito porque ele já tinha outro compromisso agendado.

Em relato publicado nas redes sociais, ele afirmou que passou os últimos dias ao lado do artista, que estava em sua primeira visita ao Brasil. Thiago disse que apresentou ao cantor alguns pontos turísticos da cidade e destacou que Oliver demonstrava grande interesse em se aproximar dos fãs brasileiros. “Ele tinha um coração gigante, era extremamente talentoso e muito focado”, afirmou.

O acidente

A tragédia ocorreu pouco antes das 9h do domingo, quando dois helicópteros colidiram no ar na região do Recreio dos Bandeirantes. As aeronaves caíram em um pátio utilizado para armazenar veículos elétricos, e uma delas explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que destruiu diversos automóveis. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas, enquanto investigadores do Cenipa iniciaram os trabalhos para apurar as causas da colisão.

Morreram no acidente os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, cantor e produtor musical norte-americano; Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, youtuber argentino; Lucas Brito Chaves, DJ e produtor musical brasileiro conhecido como Lucas Frota; e Lucas Vignale, diretor argentino de videoclipes. As autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias da colisão entre as aeronaves.

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