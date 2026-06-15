Influenciador carioca escapou de tragédia após recusar convite de Oliver Tree para voo de helicóptero

O influenciador Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break, revelou que foi convidado para embarcar no helicóptero que caiu no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, na manhã do domingo, 14. Segundo ele, que acumula mais de 3 milhões de seguidores, o convite partiu do cantor americano Oliver Tree, uma das seis vítimas fatais do acidente, mas acabou não sendo aceito porque ele já tinha outro compromisso agendado.

Em relato publicado nas redes sociais, ele afirmou que passou os últimos dias ao lado do artista, que estava em sua primeira visita ao Brasil. Thiago disse que apresentou ao cantor alguns pontos turísticos da cidade e destacou que Oliver demonstrava grande interesse em se aproximar dos fãs brasileiros. “Ele tinha um coração gigante, era extremamente talentoso e muito focado”, afirmou.

O acidente

A tragédia ocorreu pouco antes das 9h do domingo, quando dois helicópteros colidiram no ar na região do Recreio dos Bandeirantes. As aeronaves caíram em um pátio utilizado para armazenar veículos elétricos, e uma delas explodiu ao atingir o solo, provocando um incêndio que destruiu diversos automóveis. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas, enquanto investigadores do Cenipa iniciaram os trabalhos para apurar as causas da colisão.

Morreram no acidente os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac, além dos passageiros Oliver Tree Nickel, cantor e produtor musical norte-americano; Gaspar Prim, conhecido como Gaspi, youtuber argentino; Lucas Brito Chaves, DJ e produtor musical brasileiro conhecido como Lucas Frota; e Lucas Vignale, diretor argentino de videoclipes. As autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias da colisão entre as aeronaves.