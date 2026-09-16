🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Indefinição sobre Moraes no STF, Superquarta dos juros, decisões no futebol e mais destaques de hoje

A crise no STF continua após sessão tensa, Fed e Copom anunciam novas taxas de juros, enquanto Libertadores e Sul-Americana têm confrontos decisivos

Por Da Redação 16 set 2026, 08h02 | Atualizado em 16 set 2026, 10h01
Homem careca de pele clara, vestindo terno azul, camisa branca, gravata azul e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria, olhando para a direita. O fundo é escuro com um reflexo de luz azulada
O ministro do STF, Alexandre de Moraes (Rosinei Coutinho/STF)
Continua após publicidade
Indefinição sobre Moraes no STF, Superquarta dos juros, decisões no futebol e mais destaques de hoje Priorizar nos meus resultados Google

O Supremo Tribunal Federal entra nesta quarta-feira, 16, em uma nova fase da crise que envolve Alexandre de Moraes e André Mendonça. O julgamento extraordinário de terça terminou sem decisão sobre a abertura de investigação contra Moraes depois de Flávio Dino pedir vista. Antes da interrupção, o placar estava em 4 a 3 contra a tramitação conjunta de eventuais inquéritos envolvendo os dois ministros. Dino tem até 90 dias para devolver o processo, o que pode levar a retomada da discussão para depois das eleições.

Enquanto isso, outras questões permanecem abertas. O tribunal ainda precisa definir se mantém a análise da conduta de Mendonça prevista para a próxima semana e decidir o destino das investigações sobre Banco Master e INSS que estavam sob sua relatoria. Também aguarda uma solução definitiva a situação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, cujo afastamento determinado por Mendonça foi posteriormente revertido por Dino; Edson Fachin suspendeu as duas ordens e ainda não fixou prazo para uma decisão final.

O raio-x dos ministros do STF

O que está em jogo na Superquarta?

Os mercados voltam as atenções nesta quarta para decisões de política monetária em direções opostas no Brasil e nos Estados Unidos. O Federal Reserve é amplamente esperado a elevar os juros em 0,25 ponto percentual, levando a faixa da taxa americana para 3,75% a 4% ao ano, diante de uma inflação ainda resistente e da pressão recente dos preços de energia.

Continua após a publicidade

No Brasil, a expectativa é inversa. Analistas projetam novo corte de 0,25 ponto percentual na Selic, de 14% para 13,75% ao ano, após sinais de desaceleração da atividade e a deflação registrada em agosto. O desafio para o Copom será sinalizar os próximos passos em um ambiente externo mais adverso, com juros americanos possivelmente mais altos, petróleo acima de 100 dólares e potencial pressão sobre o câmbio e a inflação.

Siga

Por quanto tempo ainda vai chover e fazer frio?

São Paulo terá mais uma quarta-feira de céu fechado, frio e possibilidade de garoa. Segundo o Climatempo, a máxima na capital deve ficar em torno de 18°C, enquanto áreas do litoral e de outras regiões do Sudeste ainda podem enfrentar chuva mais intensa e risco de temporais.

Continua após a publicidade

A tendência, porém, é de melhora gradual. A combinação entre massa de ar frio e instabilidade ainda mantém chuva em partes do Sudeste até quinta ou sexta-feira, mas as temperaturas devem começar a subir lentamente no fim da semana. No Sul, o frio também persiste, com possibilidade de geada em algumas áreas.

Quais jogos decidem vagas na Libertadores e na Sul-Americana?

A noite terá confrontos decisivos para os brasileiros nos torneios continentais. Pela Libertadores, a LDU recebe o Palmeiras às 19h, enquanto Corinthians e Estudiantes se enfrentam mais tarde, em São Paulo, valendo vagas nas semifinais.

Continua após a publicidade

Na Copa Sul-Americana, Atlético-MG e Santos fazem um duelo brasileiro às 19h. A programação desta quarta-feira também inclui Botafogo x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, além de partidas importantes na Europa, com Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester United entre os clubes em campo.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
André Mendonça
Banco Central
Banco Master
Daniel Vorcaro
Fed
Federal Reserve Bank
Futebol: onde assistir
Juros
Luiz Edson Fachin
Previsão do tempo
Selic
STF
Supremo Tribunal Federal - STF
taxa de juros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).