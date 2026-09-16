Indefinição sobre Moraes no STF, Superquarta dos juros, decisões no futebol e mais destaques de hoje

O Supremo Tribunal Federal entra nesta quarta-feira, 16, em uma nova fase da crise que envolve Alexandre de Moraes e André Mendonça. O julgamento extraordinário de terça terminou sem decisão sobre a abertura de investigação contra Moraes depois de Flávio Dino pedir vista. Antes da interrupção, o placar estava em 4 a 3 contra a tramitação conjunta de eventuais inquéritos envolvendo os dois ministros. Dino tem até 90 dias para devolver o processo, o que pode levar a retomada da discussão para depois das eleições.

Enquanto isso, outras questões permanecem abertas. O tribunal ainda precisa definir se mantém a análise da conduta de Mendonça prevista para a próxima semana e decidir o destino das investigações sobre Banco Master e INSS que estavam sob sua relatoria. Também aguarda uma solução definitiva a situação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, cujo afastamento determinado por Mendonça foi posteriormente revertido por Dino; Edson Fachin suspendeu as duas ordens e ainda não fixou prazo para uma decisão final.

O raio-x dos ministros do STF

O que está em jogo na Superquarta?

Os mercados voltam as atenções nesta quarta para decisões de política monetária em direções opostas no Brasil e nos Estados Unidos. O Federal Reserve é amplamente esperado a elevar os juros em 0,25 ponto percentual, levando a faixa da taxa americana para 3,75% a 4% ao ano, diante de uma inflação ainda resistente e da pressão recente dos preços de energia.

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No Brasil, a expectativa é inversa. Analistas projetam novo corte de 0,25 ponto percentual na Selic, de 14% para 13,75% ao ano, após sinais de desaceleração da atividade e a deflação registrada em agosto. O desafio para o Copom será sinalizar os próximos passos em um ambiente externo mais adverso, com juros americanos possivelmente mais altos, petróleo acima de 100 dólares e potencial pressão sobre o câmbio e a inflação.

Por quanto tempo ainda vai chover e fazer frio?

São Paulo terá mais uma quarta-feira de céu fechado, frio e possibilidade de garoa. Segundo o Climatempo, a máxima na capital deve ficar em torno de 18°C, enquanto áreas do litoral e de outras regiões do Sudeste ainda podem enfrentar chuva mais intensa e risco de temporais.

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A tendência, porém, é de melhora gradual. A combinação entre massa de ar frio e instabilidade ainda mantém chuva em partes do Sudeste até quinta ou sexta-feira, mas as temperaturas devem começar a subir lentamente no fim da semana. No Sul, o frio também persiste, com possibilidade de geada em algumas áreas.

Quais jogos decidem vagas na Libertadores e na Sul-Americana?

A noite terá confrontos decisivos para os brasileiros nos torneios continentais. Pela Libertadores, a LDU recebe o Palmeiras às 19h, enquanto Corinthians e Estudiantes se enfrentam mais tarde, em São Paulo, valendo vagas nas semifinais.

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Na Copa Sul-Americana, Atlético-MG e Santos fazem um duelo brasileiro às 19h. A programação desta quarta-feira também inclui Botafogo x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, além de partidas importantes na Europa, com Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester United entre os clubes em campo.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.