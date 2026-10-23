Inclusão do Master em lista do governo Lula entra na mira da PF por suspeita de propina

Mensagens do celular de Daniel Vorcaro encontradas pela Polícia Federal revelam que o banqueiro recebeu propostas de auxílio, mediante pagamento de propina, para que o Banco Master entrasse na Lista Exaustiva do Ministério da Previdência em 2024.

Os operadores do Master citam pedidos de 500.000 reais a 1 milhão de reais em propina para a inclusão do banco de Vorcaro na lista.

Sob anonimato, um dos operadores de Vorcaro afirmou ao Radar, no entanto, que a inclusão custou muito mais do que os pedidos iniciais. O valor final teria chegado a 15 milhões de reais. A Polícia Federal investiga o caso.

Espécie de passaporte aos bancos que operam nos fundos de pensão estatais, a lista exaustiva foi atualizada no governo Lula cinco vezes. Duas versões dela incluíram o Master, algo que fez com que o banco pudesse, de fato, apostar pesado na captação de recursos no governo petista — entenda a história nessa reportagem de capa de VEJA publicada há duas semanas. O banco de Vorcaro só foi retirado da relação em fevereiro deste ano.