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Brasil

Inclusão do Master em lista do governo Lula entra na mira da PF por suspeita de propina

Banqueiro teria pago, segundo um parceiro dele de banco, 15 milhões de reais para entrar na chamada 'Lista Exaustiva' da Previdência

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 06h01
Fachada do Banco Master, com grandes janelas espelhadas refletindo o céu azul e nuvens. A entrada principal tem colunas de pedra clara e um letreiro BANCO MASTER. Um homem de terno está parado na porta, e há uma pequena fonte e arbustos na frente. Outros prédios modernos de vidro e concreto aparecem ao fundo sob o sol
RUÍNA - Sede do Banco Master: uma das maiores fraudes financeiras do país (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Mensagens do celular de Daniel Vorcaro encontradas pela Polícia Federal revelam que o banqueiro recebeu propostas de auxílio, mediante pagamento de propina, para que o Banco Master entrasse na Lista Exaustiva do Ministério da Previdência em 2024.

Os operadores do Master citam pedidos de 500.000 reais a 1 milhão de reais em propina para a inclusão do banco de Vorcaro na lista.

Sob anonimato, um dos operadores de Vorcaro afirmou ao Radar, no entanto, que a inclusão custou muito mais do que os pedidos iniciais. O valor final teria chegado a 15 milhões de reais. A Polícia Federal investiga o caso.

Espécie de passaporte aos bancos que operam nos fundos de pensão estatais, a lista exaustiva foi atualizada no governo Lula cinco vezes. Duas versões dela incluíram o Master, algo que fez com que o banco pudesse, de fato, apostar pesado na captação de recursos no governo petista — entenda a história nessa reportagem de capa de VEJA publicada há duas semanas. O banco de Vorcaro só foi retirado da relação em fevereiro deste ano.

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