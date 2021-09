Incêndio na Chapada dos Veadeiros mobiliza mais de 150 profissionais

Mais de 150 profissionais foram mobilizados para auxiliar no combate ao incêndio na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O fogo começou no domingo, 12, no local conhecido como Vale da Lula – atração turística próxima ao Parque Nacional da Chapada.

Os profissionais estão organizados em quatro frentes. Fazem parte do grupo 65 bombeiros militares de Goiás, 75 servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), nove brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O combate ao incêndio é feito por meio de sopradores, abafadores e bombas costais. O grupo atua na região da Serra do Segredo e entre o Vale da Lua e o Parque Estadual Águas do Paraíso. O Vale da Lua foi fechado no domingo e a Cachoeira do Segredo foi fechada na terça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, o fogo já atingiu uma área equivalente a 8 mil hectares, área correspondente a 8 mil campos de futebol.

O incêndio florestal começou no domingo no local conhecido como Vale da Lua, atração turística adjacente ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O evento ganhou grandes proporções e já se espalha para áreas a 20 quilômetros de distância.

Na tarde de domingo, cerca de 100 turistas chegaram a ficar ilhados no Vale da Lua e precisaram ser resgatados. Segundo informações dos bombeiros, uma pessoa teve queimaduras leves nos pés. A suspeita é de que o incêndio tenha começado na trilha que dá acesso ao atrativo.

Com Agência Brasil