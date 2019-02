Incêndio mata quatro pessoas na Zona Leste de São Paulo

Quatro pessoas morreram durante um incêndio em um prédio de dois andares no bairro Belém, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Vinte viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 5 horas da manhã e cinco pessoas foram resgatadas com vida.

O imóvel, localizado na Avenida Celso Garcia com a rua Bresser, abrigava uma ocupação ilegal de moradores que trabalhavam na região. Os feridos foram encaminhados para hospitais próximos e ainda não se sabe as causas do acidente.

O incêndio foi controlado duas horas depois da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, que neste momento trabalham no rescaldo do local.