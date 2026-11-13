Incêndio em fábrica de tintas em Salto, no interior de SP, deixa ao menos nove feridos

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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tintas da empresa Pyrozzar/Pirosol em Salto, interior de SP, ferindo ao menos nove pessoas, incluindo bombeiros. O Corpo de Bombeiros atua no local com 22 viaturas e 60 militares. A Prefeitura pediu que a população procure o hospital apenas em emergências. Aulas foram suspensas e a empresa se manifestou.

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Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de tintas da empresa Pyrozzar/Pirosol em Salto, interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 13. Ao menos nove pessoas foram atingidas pelas chamas. Em nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, ao menos 22 viaturas e 60 militares da corporação estão no local em uma tentativa de controlar as chamas. A Prefeitura de Salto solicitou que munícipes procurem o serviço de saúde apenas em casos de emergência para que os profissionais priorizem a situação envolvendo as vítimas da explosão, que incluem quatro integrantes dos Bombeiros.

“Em decorrência do acidente ocorrido hoje na empresa Pyrozzar, pedimos a compreensão da população para que procure o Hospital Municipal somente em casos de emergência. A medida tem como objetivo garantir a prioridade no atendimento às vítimas do acidente e manter a estrutura disponível para os casos que realmente necessitam de atendimento imediato”, diz o texto divulgado pelo Poder Executivo. Não há até o momento informações sobre a situação das vítimas.

A empresa de tintas fica às margens da rodovia SP-73, conhecida como Estrada Velha. Segundo informações preliminares, o caso começou com explosão de caminhos e o fogo atingiu a empresa.

Aulas de unidades escolares próximas foram suspensas e os alunos e funcionários foram dispensados. “Em decorrência do acidente ocorrido na empresa Pyrozzar, por medida preventiva e visando garantir a segurança de todos, as aulas na Creche Chácara, na Pré-Escola Japão e no CEMUS XIII, unidades localizadas nas proximidades, foram suspensas nesta sexta-feira”, informou o Poder Executivo local.

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Em nota, a empresa informou estar acompanhando “com profunda preocupação a situação”. Nossa atenção está voltada à assistência e à segurança de todos os envolvidos. Estamos em contato com as autoridades e compartilharemos novas informações pelos canais oficiais da Pyrozzar, à medida que forem confirmadas. Pedimos respeito à privacidade das pessoas atingidas e de seus familiares neste momento difícil”, diz a nota publicada por volta das 14h30.