Incêndio em prédio de Belo Horizonte deixa 13 pessoas feridas

Um incêndio no Edifício Dantês, prédio comercial na Avenida Amazonas, região Central de Belo Horizonte, feriu 13 pessoas e mobilizou 4 viaturas do Corpo de Bombeiros. A causa do fogo, de acordo com os bombeiros, foi uma solda utilizada na reforma do 18º andar, onde funciona uma escola de segurança.

Ainda de acordo com os bombeiros, três pessoas tiveram queimaduras de primeiro grau e foram encaminhadas ao Hospital João XX III. Outras dez, com ferimentos leves, foram encaminhadas às Unidades de Pronto-Atendimento da região. As chamas foram controladas com extintores de incêndio, com a ajuda de populares. De acordo com os militares, quando as viaturas chegaram ao local a situação já estava sob controle.