Incêndio destrói pavilhão do Ceagesp na madrugada deste domingo

Um incêndio de grandes proporções atingiu mais de 300 boxes do Ceagesp, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, na madrugada deste domingo, 6. O espaço, que fica na Vila Leopoldina (zona oeste da capital paulista), teve um dos seus pavilhões destruídos por conta das chamas (veja imagens ao final).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas — nem fatais e nem feridos. A corporação foi acionada pouco antes da meia-noite para atender à ocorrência. Dezesseis viaturas foram deslocadas até o Ceagesp e o fogo foi contido apenas depois das 6h deste domingo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (leia a íntegra abaixo) disse que os Bombeiros foram acionados depois de um homem ouvir uma explosão e que as equipes “precisaram danificar as portas do imóvel para acessar o local e combater as chamas”.

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O pavilhão atingido foi o da Praça da Melancia. Como ainda há rescaldo e cinzas, a entrada de pessoas no local está sendo controlada. Comerciantes que tiveram acesso ao local estimam que 165 empresas foram afetadas, que ao menoz quinze câmaras frias foram destruídas e que o prejuízo pode passar da casa dos 40 milhões de reais. Um comcerciante, dono de uma empresa de embalagens, teve seu estoque completamente destruído e estima ter perdido 5 milhões de reais em mercadorias.

A causa do incêncio ainda será investigada. Alguns comerciantes suspeitam de que possa ter ocorrido alguma pane elétrica que provocou as chamas. As condições de segurança do prédio — funcionamento de hidrantes e mecanismo de prevenção aos incêncios — também serão verificadas nessa etapa posterior.

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O Ceagesp atende o varejo, mas sua principal função é fazer a ponte entre pequens e médios produtores e o comércio regional. Cerca de 50 mil pessoas passam pelo local todos os dias.

Veja imagens do incêndio que atingiu o Ceagesp neste domingo

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Leia a íntegra da nota da SSP-SP

A Polícia Civil investiga um incêndio ocorrido na noite de sábado (5), em um galpão abandonado na Avenida Cardeal Santiago Luís Copello, na região da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha que estava em um galpão vizinho ouviu um barulho de explosão e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. As equipes precisaram danificar as portas do imóvel para acessar o local e combater as chamas. Não foram encontradas vítimas, sendo constatados apenas danos materiais. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do incêndio e o caso registrado pelo 7º Distrito Policial (Lapa).