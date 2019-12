Incêndio de grandes proporções atinge galpão na Zona Norte de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções tomou de chamas um edifício nesta terça-feira, 24, na Zona Norte de São Paulo, de acordo com informações na Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). O galpão está localizado na Rua Santa Olivia, na Vila Maria, e fica entre a Marginal Tietê, a Rodovia Presidente Dutra e a ponte do Tatuapé (veja o mapa abaixo).

Segundo o Corpo de Bombeiros, 19 viaturas e 60 homens estão no local para conter as chamas. Uma densa fumaça pode ser vista de longe na região. Não há informações sobre vítimas.

Atualizando oco de Incêndio em Edificação Comercial, R. Santa Olivia, – Vila Maria – prox a Marginal Tietê e Rod Presidente Dutra. Subiu para 19 Vtrs, 60 homens do Corpo de Bombeiros no atendimento. Aguardamos mais informações do local. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 24, 2019 Publicidade

(Mais informações em instantes)