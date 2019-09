Um incêndio de grandes proporções atinge a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na região do Rio dos Couros, conforme informações do Corpo de Bombeiros do estado. A corporação afirma que há uma linha de aproximadamente oito quilômetros de fogo. As autoridades trabalham com a possibilidade de que o incêndio tenha origem criminosa.

Desde sexta-feira, 27, os bombeiros, brigadistas e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuam no combate ao fogo. Focos nas regiões de Sertãozem, Vale Dourado e Tocantizinho foram extintos. Houve chuva, mas não suficiente para o combate às chamas, segundo os bombeiros.

Neste sábado, 28, o efetivo utilizado no combate contava com 24 bombeiros militares, nove viaturas, avião, helicóptero, drone, GPS, abafadores, bombas costais e sopradores, em conjunto com os Brigadistas do Parque. O ICMBio utiliza quatro aviões Air Tractor. Alguns modelos têm capacidade para lançar três mil litros de água.

A principal dificuldade enfrentada pelos bombeiros no combate às chamas é a grande extensão das áreas atingidas e o terreno acidentado. A Delegacia Estadual do Meio Ambiente foi acionada para investigar as causas do incêndio e localizar possíveis autores.

Com cerca de 240.000 hectares (cada hectare corresponde aproximadamente a um campo de futebol oficial), o parque abriga espécies e formações vegetais únicas, centenas de nascentes e cursos d’água e é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Natural da Humanidade.

Território quilombola

Além do parque nacional, as chamas também ameaçavam o maior território quilombola do país, habitado pelo povo Kalunga, sobretudo em Cavalcante (GO). Segundo o coordenador da Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante, Rafael de Souza Drumond Farias, as chuvas dos dois últimos dias ajudaram nos esforços, e o fogo, que vinha avançando muito rapidamente, agora está sob controle.

“Há quase um mês, vínhamos registrando, quase diariamente, focos de incêndio no município de Cavalcante. Ontem, começou a chover na região. Com as ações de combate ao fogo e as chuvas das últimas horas, podemos dizer que o fogo está sendo debelado no território Kalunga”, contou Farias a Agência Brasil.

A Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante foi criada em 2017, ano em que a região foi atingida por um incêndio de grandes proporções que destruiu cerca de 90.000 hectares de vegetação. Hoje, a brigada está formalmente constituída, sendo um departamento de prevenção ao fogo subordinado à Associação de Condutores de Ecoturismo de Cavalcante e Entorno (ACECE). A maioria dos brigadistas é formada por guias turísticos que atuam voluntariamente, recebendo cursos de especialização, equipamentos e seguro de vida.

(com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)