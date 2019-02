Incêndio atinge shopping popular na região central de SP

Um incêndio de grandes prorpoções atingiu no início da madrugada desta quarta-feira o shopping popular conhecido como Azulão, no Pari, região central de São Paulo. O centro de compras, que foi destruído pelo fogo, ficava perto de onde funcionava a Feira da Madrugada, fechada pela prefeitura da capital paulista para reforma.

O Corpo de Bombeiros inicialmente enviou nove viaturas ao local para combater as chamas, número depois aumentado para dezesseis. Após cerca de quatro horas, o incêndio foi controlado. O shopping ficava localizada no esquina da Rua Alexandrino Pedroso com a Avenida Vautier. Segundo os Bombeiros, havia muito fogo no local, mas ninguém ficou ferido.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da capital paulista informou que as vias próximas ao shopping foram interditadas. O abastecimento de energia elétrica também foi interrompido na região.

Atualizado às 4h35