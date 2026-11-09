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Brasil

Incêndio atinge prédio em construção na Região Portuária do Rio; veja vídeo

Corpo de Bombeiros informou que equipes 'conseguiram extinguir as chamas rapidamente'; não há registro de vítimas e feridos

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h12
Vista aérea de uma rua com três caminhões vermelhos dos bombeiros e pessoas. À esquerda, um prédio cinza com janelas escuras e marcas de fumaça preta. Ao fundo, montanhas e o céu nublado.
Bombeiros atuam em prédio atingido por incêndio na Região Portuária do Rio de Janeiro. 09/11/2026 (@93FmGospel/Twitter)
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Um incêndio atingiu um prédio em construção na Rua General Luís Mendes de Morais, no Santo Cristo, na Região Portuária do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 9. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ) foi acionado por volta das 6h15. Foram mobilizadas seis viaturas e 19 militares do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) para a ocorrência.

Em nota, o CBMERJ informou que os bombeiros “conseguiram extinguir as chamas rapidamente”. A fumaça pôde ser vista da Ponte Rio-Niterói. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal acompanham a situação no local. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio no edifício, administrado pela Cury Construtura. Não há registro de vítimas e de feridos.

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