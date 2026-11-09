Incêndio atinge prédio em construção na Região Portuária do Rio; veja vídeo

Um incêndio atingiu um prédio em construção na Rua General Luís Mendes de Morais, no Santo Cristo, na Região Portuária do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 9. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ) foi acionado por volta das 6h15. Foram mobilizadas seis viaturas e 19 militares do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) para a ocorrência.

Em nota, o CBMERJ informou que os bombeiros “conseguiram extinguir as chamas rapidamente”. A fumaça pôde ser vista da Ponte Rio-Niterói. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal acompanham a situação no local. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio no edifício, administrado pela Cury Construtura. Não há registro de vítimas e de feridos.