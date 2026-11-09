Incêndio atinge prédio em construção na Região Portuária do Rio; veja vídeo
Corpo de Bombeiros informou que equipes 'conseguiram extinguir as chamas rapidamente'; não há registro de vítimas e feridos
Um incêndio atingiu um prédio em construção na Rua General Luís Mendes de Morais, no Santo Cristo, na Região Portuária do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 9. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ) foi acionado por volta das 6h15. Foram mobilizadas seis viaturas e 19 militares do Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) para a ocorrência.
Em nota, o CBMERJ informou que os bombeiros “conseguiram extinguir as chamas rapidamente”. A fumaça pôde ser vista da Ponte Rio-Niterói. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal acompanham a situação no local. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio no edifício, administrado pela Cury Construtura. Não há registro de vítimas e de feridos.
Incêndio controlado no bairro do Santo Cristo em uma construção na R. General Luis Mendes de Morais, nº 355. A fumaça preta pode ser vista até de Niterói. Não há informação de feridos e nem como o fogo começou.
A pista da R. General Luis Mendes de Morais segue interditada para o trabalho dos bombeiros no sentido R. Comandante Garcia Pires e Rodoviária.Siga
Imagens aéreas: @93FmGospel / BTN
— Rádio 93.3FM – RJ (@93FmGospel) November 9, 2026