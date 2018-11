Incêndio atinge Hospital Municipal Lourenço Jorge no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado. Bombeiros combatem as chamas no local e ainda não há informações sobre feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado por volta das 15h41 e enviou uma equipe para a Avenida Ayrton Senna.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o incêndio provocou “interdição parcial da pista lateral do sentido Linha Amarela”, na altura do hospital. Além dos bombeiros, a Polícia Militar também atua no local. As autoridades pediram que os moradores do Rio evitem a região.

De acordo com o jornal O Globo, as chamas começaram no segundo andar da Coordenação de Emergência Regional. Os atendimentos de atenção imediata são realizados nesta unidade do centro médico.