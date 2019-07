Incêndio atinge apartamento na Zona Norte de São Paulo

Ao menos três pessoas foram intoxicadas em um incêndio que atingiu um apartamento em um prédio residencial no bairro de Vila Medeiros, na Zona Norte de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo ocorreu no quarto andar do edifício e está controlado.

As vítimas foram identificadas como um homem, de 35 anos, que ficou inconsciente pela inalação de fumaça; e duas mulheres também intoxicadas, mas com sinais vitais estáveis. Todos foram encaminhados ao pronto socorro do Mandaqui.

O fogo teve início por volta das 16h e foi controlado por onze viaturas do Corpo de Bombeiros enviadas ao local. O prédio atingido se localizada na Rua Eurico Sodré.

Não há informações sobre as causas do incêndio.