‘Inaceitável terrorismo’, diz Dino sobre tentativa de explosão no DF

O futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, afirmou se tratar de ‘inaceitável terrorismo’ o caso de uma tentativa de explosão de um caminhão-tanque que está sendo investigada pela polícia de Brasília.

No sábado, 24, a polícia identificou um artefato explosivo em um veículo na região do Aeroporto de Brasília. Mais tarde, um suspeito de montar a bomba foi preso pela Polícia Civil. Segundo os investigadores, o empresário bolsonarista de 54 anos viajou do Pará à capital para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). No apartamento no Sudoeste, área central de Brasília, foi encontrado um arsenal. À polícia, ele confessou que tinha a intenção de detonar o artefato no aeroporto.

“Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos ‘patriotas’ viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível. O armamentismo gera outras degenerações. Superá-lo é uma prioridade”, afirmou Dino em uma rede social.

“Reitero o reconhecimento à Polícia Civil do DF, que agiu com eficiência. Mas, ao mesmo tempo, lembro que há autoridades federais constituídas que também devem agir, à vista de crimes políticos. As investigações sobre o inaceitável terrorismo prosseguem. O delegado Andrei, futuro Diretor Geral da PF, tem feito o acompanhamento, em nome da equipe de transição. Não há pacto político possível e nem haverá anistia para terroristas, seus apoiadores e financiadores”, disse.

Dino afirmou ainda que vai propor que o Procurador Geral da República e o Conselho Nacional do Ministério Público formem grupos especiais para ‘combate ao terrorismo e ao armamentismo irresponsável’. “O Estado de Direito não é compatível com essas milícias políticas”, completou.