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Brasil

Impasse sobre Flávio fez Caiado trocar marqueteiro de campanha; entenda

Vasconcelos defendia posicionamento propositivo, enquanto parte da campanha pedia uma postura de questionamentos sobre o filho de Bolsonaro

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 19h44 | Atualizado em 17 ago 2026, 19h44
Homem branco de cabelos grisalhos, vestindo camisa azul e jaqueta preta, fala ao microfone com a mão esquerda levantada, em frente a um painel escuro com as palavras diálogos CEO ONE e CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA em branco
Ronaldo Caiado (Alessandra Carvalho/VIP Battistini/Divulgação)
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Ronaldo Caiado (PSD-GO) trocou o comando do marketing da sua campanha, no dia seguinte ao início da propaganda eleitoral. O publicitário Paulo Vasconcelos, que conduzia os trabalhos, será substituído por Marcos Carvalho.

Carvalho trabalhou para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no início da campanha deste ano, quando coordenou a parte de mídias sociais, ainda que como consultor. Em 2018, ele participou da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com pessoas que integram a campanha, o motivo da troca se deveu a uma divergência de posicionamento, justamente, em relação a Flávio.

Vasconcelos defendia que Caiado se apresentasse ao eleitorado nacional, antes de contestar a experiência do primogênito de Jair Bolsonaro. Parte da campanha, entretanto, queria que Caiado “partisse para o ataque” e citasse a inexperiência de Flávio em cargos do poder Executivo.

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Caiado já gravou as primeiras peças da sua campanha.

Vasconcelos conduz, neste ano, as campanhas de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio e Matheus Simões (PSD) ao governo de Minas..

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