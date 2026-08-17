Impasse sobre Flávio fez Caiado trocar marqueteiro de campanha; entenda
Vasconcelos defendia posicionamento propositivo, enquanto parte da campanha pedia uma postura de questionamentos sobre o filho de Bolsonaro
Ronaldo Caiado (PSD-GO) trocou o comando do marketing da sua campanha, no dia seguinte ao início da propaganda eleitoral. O publicitário Paulo Vasconcelos, que conduzia os trabalhos, será substituído por Marcos Carvalho.
Carvalho trabalhou para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no início da campanha deste ano, quando coordenou a parte de mídias sociais, ainda que como consultor. Em 2018, ele participou da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com pessoas que integram a campanha, o motivo da troca se deveu a uma divergência de posicionamento, justamente, em relação a Flávio.
Vasconcelos defendia que Caiado se apresentasse ao eleitorado nacional, antes de contestar a experiência do primogênito de Jair Bolsonaro. Parte da campanha, entretanto, queria que Caiado “partisse para o ataque” e citasse a inexperiência de Flávio em cargos do poder Executivo.
Caiado já gravou as primeiras peças da sua campanha.
Vasconcelos conduz, neste ano, as campanhas de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio e Matheus Simões (PSD) ao governo de Minas..