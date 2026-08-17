Impasse sobre Flávio fez Caiado trocar marqueteiro de campanha; entenda

Ronaldo Caiado (PSD-GO) trocou o comando do marketing da sua campanha, no dia seguinte ao início da propaganda eleitoral. O publicitário Paulo Vasconcelos, que conduzia os trabalhos, será substituído por Marcos Carvalho.

Carvalho trabalhou para Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no início da campanha deste ano, quando coordenou a parte de mídias sociais, ainda que como consultor. Em 2018, ele participou da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com pessoas que integram a campanha, o motivo da troca se deveu a uma divergência de posicionamento, justamente, em relação a Flávio.

Vasconcelos defendia que Caiado se apresentasse ao eleitorado nacional, antes de contestar a experiência do primogênito de Jair Bolsonaro. Parte da campanha, entretanto, queria que Caiado “partisse para o ataque” e citasse a inexperiência de Flávio em cargos do poder Executivo.

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Caiado já gravou as primeiras peças da sua campanha.

Vasconcelos conduz, neste ano, as campanhas de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio e Matheus Simões (PSD) ao governo de Minas..