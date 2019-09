IML identifica cinco vítimas de incêndio em hospital, todas idosas

Cinco corpos de vítimas do incêndio no Hospital Badin, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram identificados na manhã desta sexta-feira, 13. Irene da Silva, de 84 anos, Luzia dos Santos Melo, 88, Virgílio Claudino da Silva, 66, Maria Alice Teixeira da Costa, 76, e Ana Almeida do Nascimento, 90, morreram na noite de quinta-feira 12 após inalarem fumaça.

Emanuel Ricardo Melo, filho de Luzia, saiu consternado do Instituto Médico Legal. “Não houve ajuda. A enfermeira foi a primeira a ir embora, tive que colocar eu mesmo uma máscara na minha mãe”, desabafou.

Ele também contou que passou a madrugada à procura da mãe em todos os hospitais que receberam os outros pacientes. Nem os responsáveis do Hospital Badin nem a Polícia Civil o ajudaram, segundo ele. “Falaram que eu ia encontrar minha mãe e eu só a achei aqui, no IML”, disse.