IML confirma identidade de quatro de 10 corpos de incêndio no Flamengo

Até o momento, o IML (Instituto Médico Legal) do Rio já identificou quatro mortos pelo incêndio que tomou conta de um alojamento no Centro de Treinamento do Flamengo nesta sexta, 9. As informações foram confirmadas pelo clube.

Dois dos corpos já foram liberados para serem velados: Arthur Vinícius de Barros Silva Freiras, que será enterrado em Volta Redonda (RJ) neste sábado, e Pablo Henrique da Silva Matos, foi encaminhado para Oliveira (MG). Os corpos de Victor Isaías e Bernardo Pisetta ainda aguardam liberação.

O alto grau de carbonização dos corpos dificulta o trabalho dos legistas. De acordo com informações da TV Globo, o Flamengo cedeu ao IML imagens das arcadas dentárias dos jovens mortos, a fim de agilizar a identificação e liberação dos corpos.

Na madrugada de sexta 8, um incêndio tomou conta de um alojamento no Ninho do Urubu, como é conhecido o Centro de Treinamento do Flamengo em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

Dez jovens atletas com idades entre 14 e 17 anos que dormiam no local morreram. Três ficaram feridos e estão sob observação médica. Feitas com contêineres adaptados, as instalações que pegaram fogo contavam com beliches, televisores e aparelhos de ar-condicionado. A principal linha de investigação da Polícia Civil é que tenha ocorrido um curto-circuito em um ar-condicionado.