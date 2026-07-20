Iguá Saneamento reforça iniciativa da ONU de mapeamento de poluição hídrica

A Iguá Saneamento participou da ampliação do mapa de análise do Blue Keepers, iniciativa do Pacto Global da ONU – Rede Brasil que combate a poluição no oceano.

Neste ano, a empresa auxiliou na coleta de resíduos em Aracaju (SE) e Paranaguá (PR), cidades onde o programa da ONU ainda não atuava. Com isso, o número de municípios brasileiros monitorados chegou a 23.

Também houve atividades em conjunto com a unidade da Iguá no Rio de Janeiro, cidade em que o Blue Keepers já havia desenvolvido atividades, mas pôde expandir a área analisada.

Foram identificados, nessas três cidades, cerca de 1.400 itens de resíduos que estavam descartados nos mangues e praias, entre embalagens, garrafas, isopor, materiais têxteis e fragmentos plásticos.

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Os dados passaram a integrar uma base de monitoramento que apoia ações de prevenção, educação ambiental, destinação adequada de resíduos e economia circular.

As próximas etapas do projeto incluem novas campanhas trimestrais de coleta em campo, análise dos materiais identificados, consolidação dos dados em uma base nacional e produção de estudos que possam subsidiar iniciativas de despoluição, educação e políticas públicas. A expectativa é que os resultados consolidados sejam apresentados ao longo de 2027.