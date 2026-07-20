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Brasil

Iguá Saneamento reforça iniciativa da ONU de mapeamento de poluição hídrica

Empresa permitiu ampliação de áreas de coleta de resíduos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h30
Vista aérea de uma estação de tratamento de água com tanques circulares e retangulares, ao lado de um lago com vegetação aquática. Ao fundo, uma cidade com prédios e casas, sob céu azul com nuvens. À direita, uma área de mata densa.
Coleta chegou a Aracaju  (./Divulgação)
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A Iguá Saneamento participou da ampliação do mapa de análise do Blue Keepers, iniciativa do Pacto Global da ONU – Rede Brasil que combate a poluição no oceano.

Neste ano, a empresa auxiliou na coleta de resíduos em Aracaju (SE) e Paranaguá (PR), cidades onde o programa da ONU ainda não atuava. Com isso, o número de municípios brasileiros monitorados chegou a 23.

Também houve atividades em conjunto com a unidade da Iguá no Rio de Janeiro, cidade em que o Blue Keepers já havia desenvolvido atividades, mas pôde expandir a área analisada.

Foram identificados, nessas três cidades, cerca de 1.400 itens de resíduos que estavam descartados nos mangues e praias, entre embalagens, garrafas, isopor, materiais têxteis e fragmentos plásticos.

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Os dados passaram a integrar uma base de monitoramento que apoia ações de prevenção, educação ambiental, destinação adequada de resíduos e economia circular.

As próximas etapas do projeto incluem novas campanhas trimestrais de coleta em campo, análise dos materiais identificados, consolidação dos dados em uma base nacional e produção de estudos que possam subsidiar iniciativas de despoluição, educação e políticas públicas. A expectativa é que os resultados consolidados sejam apresentados ao longo de 2027.

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