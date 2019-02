Igreja de Aracaju sofre arrastão no meio da missa

Fiéis de uma igreja do Bairro Aruana, na capital de Sergipe, Aracaju, foram surpreendidos por três homens armados domingo. Eles levaram bolsas, celulares e dinheiro. Entre as vítimas estavam algumas crianças.

No vídeo das câmeras de segurança, publicado no YouTube, é possível ver que os assaltantes deixaram a igreja a pé, sem muita pressa.

Segundo o padre Benjamim Júnior, entrevistado pelo site G1, a ação começou às 8h48, quando a celebração da missa já se aproximava do final. “De repente avistei do altar duas pessoas, uma com faca e outra com um revólver, estilo caseiro. Eles gritaram que era um assalto e pegaram os bens do povo da igreja. Foi um grande susto e a gente só tem a agradecer a Deus por não ter tido nada mais grave”, afirmou sacerdote.

Veja as imagens das câmeras de segurança: