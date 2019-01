Idoso erra manobra de carro, invade loja e atropela duas pessoas

Um senhor de 96 anos se confundiu com o câmbio automático do carro na hora de deixar um estacionamento, no centro de Santos, e ao acelerar atravessou a rua João Pessoa e invadiu uma loja da rede Marisa, atingindo duas pessoas em meio a araras de roupas. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 27, pela manhã.

Foram acionados para atender à ocorrência o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As duas pessoas feridas nas pernas foram levadas para o hospital.

O veículo tinha dois ocupantes, que não ficaram feridos. Nenhum outro veículo ou pedestre foi atingido pelo carro sem controle. O motorista foi encaminhado à delegacia de polícia para registro do boletim de ocorrência.