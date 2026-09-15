Idosa perde R$ 60 mil em golpe de falso bilhete de loteria no Rio

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Uma idosa na Gávea perdeu R$ 60 mil no golpe do bilhete premiado. Enganada por um casal que ofereceu um suposto prêmio de R$ 10 milhões, ela realizou a transferência. A polícia agiu rápido, identificou o veículo e prendeu três envolvidos em Copacabana. Um quarto suspeito está foragido. Fique atento a essa modalidade de golpe.

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Uma idosa perdeu R$ 60 mil depois de ser enganada por criminosos que aplicaram o golpe do bilhete premiado. Segundo a polícia, ela caminhava pela Gávea, na Zona Sul do Rio, no dia 2 de setembro, quando foi abordada por um casal. Os dois disseram ter ganhado R$ 10 milhões em uma loteria, mas alegaram que não poderiam receber o dinheiro por motivos religiosos. Em seguida, ofereceram à mulher a suposta premiação em troca de R$ 60 mil.

A vítima aceitou a proposta e foi levada de carro, junto com os suspeitos, até uma agência bancária em Copacabana, onde realizou a transferência. Depois de descobrir que havia caído em um golpe, ela procurou a 15ª DP (Gávea) e registrou a ocorrência. A partir de imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram o veículo usado na ação e passaram a acompanhá-lo. Quando o carro voltou a circular pela Zona Sul na segunda-feira, 14, os policiais montaram um cerco e conseguiram interceptá-lo em Copacabana.

Três pessoas — Luis Antonio Borges Brito, Ivan Teixeira e Elaine Aparecida Loterio — foram presas. Luiz Casagrande Pedrozo, apontado como integrante do grupo, conseguiu fugir e é procurado. Durante a abordagem, os agentes encontraram bilhetes de loteria e anotações que, segundo a investigação, indicam a atuação no golpe. Os três presos foram autuados por associação criminosa, pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade.