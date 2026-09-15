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Brasil

Idosa perde R$ 60 mil em golpe de falso bilhete de loteria no Rio

Três suspeitos foram presos após investigação

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h11 | Atualizado em 15 set 2026, 12h31
Homem de camiseta preta e shorts escuros, com as mãos para trás, encostado em uma árvore na calçada, ao lado de um carro da Polícia Civil. Outro homem de camiseta marrom e calça escura está próximo ao carro, que tem a porta aberta. Ao fundo, outros veículos e pessoas em uma rua movimentada
Carro de suspeitos foi identificado e interceptado em Copacabana (//Reprodução)
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Uma idosa perdeu R$ 60 mil depois de ser enganada por criminosos que aplicaram o golpe do bilhete premiado. Segundo a polícia, ela caminhava pela Gávea, na Zona Sul do Rio, no dia 2 de setembro, quando foi abordada por um casal. Os dois disseram ter ganhado R$ 10 milhões em uma loteria, mas alegaram que não poderiam receber o dinheiro por motivos religiosos. Em seguida, ofereceram à mulher a suposta premiação em troca de R$ 60 mil.

A vítima aceitou a proposta e foi levada de carro, junto com os suspeitos, até uma agência bancária em Copacabana, onde realizou a transferência. Depois de descobrir que havia caído em um golpe, ela procurou a 15ª DP (Gávea) e registrou a ocorrência. A partir de imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram o veículo usado na ação e passaram a acompanhá-lo. Quando o carro voltou a circular pela Zona Sul na segunda-feira, 14, os policiais montaram um cerco e conseguiram interceptá-lo em Copacabana.

Três pessoas — Luis Antonio Borges Brito, Ivan Teixeira e Elaine Aparecida Loterio — foram presas. Luiz Casagrande Pedrozo, apontado como integrante do grupo, conseguiu fugir e é procurado. Durante a abordagem, os agentes encontraram bilhetes de loteria e anotações que, segundo a investigação, indicam a atuação no golpe. Os três presos foram autuados por associação criminosa, pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade.

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