Idosa de 80 anos morre após ser arrastada por chuva no Rio

Uma idosa de 80 anos morreu após ser arrastada pela correnteza de um rio que transbordou no bairro de Mangueira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, Sebastiana Pereira da Silva chegou a ser socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, no mesmo município, mas já chegou morta à unidade de saúde.

Além da mulher, outras duas vítimas foram atendidas no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Andreia Pereira da Silva, de 44 anos, teve escoriações leves pelo corpo, fez exame de raio-x, foi medicada e recebeu alta. O filho dela, de 11 anos, teve escoriações no rosto, no braço esquerdo e na perna direita. A criança foi atendida na ortopedia, neurocirurgia e cirurgia geral e segue internada em observação.

Ao todo, a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu registrou 15 ocorrências em função do temporal que atingiu a cidade na noite de domingo, 2. Segundo a pasta, três equipes estão vistoriando os locais onde foram registradas as ocorrências. Ainda não há informações sobre o número de imóveis interditados.

Chuva forte

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, sirenes foram acionadas em oito comunidades nas zonas Norte e Oeste: Nova Divinéia, Andaraí, Arrelia, Jamelão, Borel, Comandante Luiz Souto, Barão e São Miguel Arcanjo. De acordo com o Centro de Operações do Rio, as estações que apresentaram os maiores acumulados de chuva entre domingo (2), às 17h, e segunda (3), às 2h, foram Anchieta, Alto da Boa Vista, Madureira e Bangu. Em todos os pontos choveu entre 69,8% e 92,8% do esperado para o mês de fevereiro.