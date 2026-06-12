Idosa de 62 anos é resgatada após 49 anos de trabalho doméstico análogo à escravidão

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O MPT resgatou em Bragança Paulista uma mulher de 62 anos mantida em condições análogas à escravidão por 49 anos. Entregue aos 12, nunca estudou nem teve férias, ficando mais de 10 anos sem salário. A exploração contínua afetou sua saúde física e mental. Família empregadora deve R$ 1,67 milhão. Um caso chocante de invisibilidade doméstica.

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O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou nesta sexta-feira, 12, ter resgatado uma mulher de 62 anos mantida em condição análoga à escravidão há 49 anos, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. “Ela foi entregue pelo pai à família empregadora em 1977, quando tinha 12 anos, sob a promessa, jamais cumprida, de que seria criada e estudaria. Retirada da escola, permaneceu não alfabetizada”, disse trecho da nota divulgada.

Ainda segundo o MPT, a vítima nunca teve férias concedidas e permaneceu há pouco mais de 10 anos sem receber salário. “Até 2015, quando conseguiu se aposentar, graças a um curto tempo de registro em carteira, a empregada recebia valores módicos a título de remuneração, mas que eram retidos pela empregadora, que liberava eventualmente algum dinheiro para a empregada, apenas quando solicitado”, disse o MPT.

Em cálculo divulgado pela Procuradoria, os valores devidos à vítima, incluindo verbas rescisórias (672, 9 mil reais), e indenizações por danos morais coletivos (500 mil reais) e individuais (500 mil reais) impostas pelo MPT, totalizam 1,672 milhão de reais. O representante jurídico da família pediu prazo para manifestação, que deverá ser feita em 20 dias.

Ao prestar depoimento, a vítima afirmou que não saia do apartamento há pelo menos 4 meses e informou ainda que a rotina pesada estava, inclusive, prejudicando sua saúde física e mental, assim como a sua higiene pessoal, porque não lavava os cabelos há um mês. “O trabalho escravo contemporâneo no ambiente doméstico é frequentemente invisibilizado pelas paredes da residência, mas é brutal em sua execução. Submeter uma pessoa a 49 anos de exploração contínua, sem remuneração, sem descanso e sem o direito de construir a própria história, não se resume a um mero ilícito trabalhista; trata-se de uma prática que aniquila a identidade e a liberdade da vítima”, disse o procurador Gustavo Rizzo Ricardo, responsável pelo caso. A mulher foi afastada do local e acolhida por familiares.

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Ainda segundo o MPT, o caso de Bragança Paulista partiu por meio de denúncia pelo Disque 100 e pelo canal do MPT (mpt.mp.br), que pode ser feita de forma anônima.