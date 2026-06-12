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Idosa de 62 anos é resgatada após 49 anos de trabalho doméstico análogo à escravidão

Indenização e direitos trabalhistas passam de 1,5 milhão de reais; em depoimento, vítima disse que estava há quatro meses sem sair do apartamento

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 12h36
Pessoa com rosto borrado, vestindo camiseta preta, camisa branca por baixo, calça jeans clara e chinelos, cozinhando em um fogão branco na cozinha. Uma panela marrom solta vapor, e cortinas xadrez vermelhas adornam a janela.
Vítima atuou por quase meio século sem nunca tirar férias, por exemplo (MPT/Divulgação)
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O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou nesta sexta-feira, 12, ter resgatado uma mulher de 62 anos mantida em condição análoga à escravidão há 49 anos, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. “Ela foi entregue pelo pai à família empregadora em 1977, quando tinha 12 anos, sob a promessa, jamais cumprida, de que seria criada e estudaria. Retirada da escola, permaneceu não alfabetizada”, disse trecho da nota divulgada.

Ainda segundo o MPT, a vítima nunca teve férias concedidas e permaneceu há pouco mais de 10 anos sem receber salário. “Até 2015, quando conseguiu se aposentar, graças a um curto tempo de registro em carteira, a empregada recebia valores módicos a título de remuneração, mas que eram retidos pela empregadora, que liberava eventualmente algum dinheiro para a empregada, apenas quando solicitado”, disse o MPT.

Em cálculo divulgado pela Procuradoria, os valores devidos à vítima, incluindo verbas rescisórias (672, 9 mil reais), e indenizações por danos morais coletivos (500 mil reais) e individuais (500 mil reais) impostas pelo MPT, totalizam 1,672 milhão de reais. O representante jurídico da família pediu prazo para manifestação, que deverá ser feita em 20 dias.

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Ao prestar depoimento, a vítima afirmou que não saia do apartamento há pelo menos 4 meses e informou ainda que a rotina pesada estava, inclusive, prejudicando sua saúde física e mental, assim como a sua higiene pessoal, porque não lavava os cabelos há um mês. “O trabalho escravo contemporâneo no ambiente doméstico é frequentemente invisibilizado pelas paredes da residência, mas é brutal em sua execução. Submeter uma pessoa a 49 anos de exploração contínua, sem remuneração, sem descanso e sem o direito de construir a própria história, não se resume a um mero ilícito trabalhista; trata-se de uma prática que aniquila a identidade e a liberdade da vítima”, disse o procurador Gustavo Rizzo Ricardo, responsável pelo caso. A mulher foi afastada do local e acolhida por familiares.

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Ainda segundo o MPT, o caso de Bragança Paulista partiu por meio de denúncia pelo Disque 100 e pelo canal do MPT (mpt.mp.br), que pode ser feita de forma anônima.

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