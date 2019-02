Ideli admite preocupação do governo com PP

Por Tânia Monteiro

Brasília – A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti admitiu a preocupação do governo com as divisões internas do Partido Progressista (PP), mas ressalvou que o Planalto não interfere em problemas internos das legendas. “Temos acompanhado com atenção esta situação de disputa dentro da bancada do PP. Nós, do governo, temos respeito com a situação interna do partido”, disse.

“Nossa única preocupação é fazer com que a atuação das bancadas seja de uma atuação unitária, que possa permitir votações com tranquilidade no Congresso Nacional”, afirmou. Ideli insistiu na necessidade de não interferência nestas questões, mas ressaltou que o governo “está aguardando que as tensões sejam resolvidas o mais rapidamente possível”. O PP está dividido na Câmara há duas semanas, desde que o grupo ligado ao ex-ministro das Cidades, Marcio Fortes assumiu a liderança da bancada, nomeando Aguinaldo Ribeiro (PB). O grupo destituiu da liderança do deputado paranaense Nelson Meurer, ligado ao atual ministro, Mario Negromonte.

Sobre a crise no PMDB, provocada pela insatisfação com o líder da legenda na Câmara, Henrique Eduardo Alves, Ideli lembrou que hoje à noite haverá um jantar no Palácio Jaburu, oferecido pelo vice-presidente Michel Temer, em homenagem à presidente Dilma Rousseff, com toda a bancada do partido.

Em relação ao PR, que declarou independência em suas decisões, depois das demissões no Ministério dos Transportes, Ideli disse que o momento é de recomposição do partido e que o governo está trabalhando pela reaproximação. “As minhas conversas com o PR são de muita paciência, muito trabalho e recomposição. Tem um tempo. Nós estamos no tempo de reaproximação”, disse ela, sem saber quando esta reaproximação se concretizará.

Para a ministra, as últimas conversas com as lideranças do partido foram “bastante positivas”. Para esta semana, além do jantar com a bancada do PMDB está previsto um encontro do governo com o PV. O partido está indo para a base aliada.