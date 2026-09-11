Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Brasil

Ibovespa recua aos 187 mil pontos mesmo com dólar em queda; entenda

Bolsa cai 0,46% nesta sexta-feira, enquanto moeda americana recua para perto de R$ 5,08; realização de lucros e cautela com os Estados Unidos pesam no pregão

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 11h05
bovespa
Ibovespa (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa recua aos 187 mil pontos mesmo com dólar em queda; entenda Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa operava em queda de 0,46%, aos 187 398 pontos, na manhã desta sexta-feira, 11, em um movimento de realização de lucros após a sequência recente de valorização da Bolsa brasileira. Na direção contrária, o dólar recuava e voltava a se aproximar de 5,08 reais.

A divergência entre os dois ativos ocorre em um momento no qual investidores tentam equilibrar fatores favoráveis ao Brasil, como os juros elevados e a valorização das commodities, com a cautela antes de novos sinais sobre a trajetória da política monetária dos Estados Unidos. “A divergência mostra que o capital estrangeiro não entra no Brasil de maneira uniforme. Parte do fluxo busca aproveitar o diferencial de juros, a valorização das commodities e o desconto das ações brasileiras, fortalecendo o real. Ao mesmo tempo, investidores realizam lucros na Bolsa depois da sequência recente de altas e reduzem posições antes dos dados de inflação dos Estados Unidos e da decisão do Federal Reserve”, afirma Fábio Murad, consultor da Wiser Asset.

No cenário doméstico, a deflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também ajuda a explicar o comportamento do câmbio. O indicador caiu 0,32%, mas o resultado foi fortemente influenciado pela energia elétrica, que retirou 0,33 ponto percentual do índice. Para Murad, a composição exige cautela na interpretação do dado. “No câmbio, o IPCA de -0,32% contribui para a queda do dólar porque reduz o prêmio inflacionário doméstico, mas a composição limita a força desse movimento. A energia elétrica retirou 0,33 ponto percentual do índice, contribuição maior que toda a deflação registrada no mês. Isso significa que o alívio veio praticamente de um único fator temporário. Se os preços voltarem a subir em setembro, o mercado pode rever a expectativa de cortes da Selic e devolver parte da valorização recente do real”, explica.

Continua após a publicidade

Petróleo ajuda Petrobras, mas não segura o Ibovespa

O petróleo permanece como outro fator importante para os mercados nesta sexta-feira. Com a commodity acima de 105 dólares, empresas produtoras são beneficiadas, mas os efeitos para a economia e para a Bolsa são mais complexos.

Siga

A valorização aumenta as receitas das exportações brasileiras e pode favorecer a entrada de dólares no país, contribuindo para a valorização do real. Ao mesmo tempo, petróleo mais caro aumenta custos para diferentes setores e pode trazer novas pressões inflacionárias. “O petróleo acima de US$ 105 cria uma relação menos óbvia entre os dois ativos. Para o câmbio, aumenta a entrada potencial de dólares no país, melhora as receitas de exportação e favorece o real. Para o Ibovespa, sustenta Petrobras e outras produtoras, mas também eleva custos de transporte, produção e inflação, pressionando empresas ligadas ao consumo e à atividade doméstica”, afirma Murad.

Continua após a publicidade

A própria movimentação das ações da Petrobras evidencia essa diferença. Mesmo com os papéis da estatal subindo perto de 2% durante a manhã, o principal índice da Bolsa permanecia no campo negativo. “O fato de Petrobras subir perto de 2% e, ainda assim, o índice recuar mostra que a pressão negativa está disseminada entre outros setores”, acrescenta o consultor.

Continua após a publicidade

O cenário externo permanece como um dos principais condicionantes para os próximos movimentos dos ativos brasileiros. Depois dos dados de inflação divulgados nesta semana, as atenções se concentram na próxima decisão de juros do Federal Reserve. Para o mercado brasileiro, uma postura mais moderada da autoridade monetária americana poderia favorecer a entrada de recursos em economias emergentes. O cenário oposto, com juros elevados por mais tempo, tende a aumentar a atratividade dos títulos americanos e reduzir o apetite por risco. 

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
B3
Economia
Ibovespa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).