Ibope no Rio: Paes tem 65% dos votos válidos; Crivella registra 35%

Pesquisa divulgada pelo Ibope na noite desta quarta-feira, 25, aponta o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) na liderança das intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, com 65% dos votos válidos – quando se excluem brancos, nulos e indecisos. O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), aparece com 35% das respostas registradas pelo instituto.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Crivella cresceu dentro do universo de votos brancos e nulos em relação ao levantamento passado feito pelo Ibope. Na projeção divulgada hoje, Eduardo Paes (DEM) ganhou 53% das respostas, enquanto Crivella marcou 28%; brancos e nulos somaram 16%, e indecisos totalizaram 3%.

Na pesquisa anterior do Ibope, divulgada no último dia 18, Paes se manteve estável nos 53%. Crivella registrou 23% das intenções – ou seja, cresceu cinco pontos percentuais em sete dias.

Indecisos marcaram 2% (aumento de um ponto percentual hoje), enquanto brancos e nulos somavam 21% na semana passada – uma queda de cinco pontos percentuais no levantamento desta quarta. O nível de confiança – que mensura a veracidade da pesquisa em relação ao atual cenário eleitoral – é de 95%.